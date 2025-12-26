  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kendi sözüyle mat oldu! 5 dakika istifası gelecek mi?

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Dürzilerin kaşıntısı belli oldu! Esed'in izniyle uyuşturucu üretimi yapıyorlardı Şara ise...

Demek ki neymiş, Türkiye haklıymış!.. Batı’nın özgürlük maskesi düştü

26 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

26 Aralık 1424: İbn Ineb'nin vefatı (Seyyid-Şerif-Âlim)

Yahudi basınında 'Türk radarı' paniği!

Taliban karşıtı ABD işgali dönemindeki eski emniyet müdürü İran'da öldürüldü
Kobi Düzce’de işletmelere yol haritası çizildi
Kobi

Düzce’de işletmelere yol haritası çizildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Düzce’de işletmelere yol haritası çizildi

Düzce’de düzenlenen eğitim programında, enflasyonun işletmeler üzerindeki etkileri tüm yönleriyle ele alındı. Katılımcılara riskler ve stratejik yönetim adımları tek tek anlatıldı.

Düzce’de iş dünyasına yönelik dikkat çeken bir eğitim programı düzenlendi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Prof. Dr. Ramazan Aktaş tarafından verilen eğitimde; enflasyonun tanımı ve ölçüm yöntemleri, enflasyonun maliyetleri, fiyat istikrarı ve sağladığı faydalar ile Türkiye’de enflasyon sürecinin dinamikleri ele alındı. Ayrıca yüksek enflasyonun işletmeler üzerindeki etkileri; üretim, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, finansman süreçleri ve KOBİ’lerin bankacılık ve kredi ilişkileri başlıkları altında kapsamlı şekilde değerlendirildi.

 

Toplantıya, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzce’de faaliyet gösteren firma temsilcileri katılım sağladı. Katılımcılar, yüksek enflasyon ortamında işletmelerin karşılaştığı riskler ve alınabilecek stratejik önlemler konusunda bilgi edinme imkanı buldu.

Eğitim soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği
Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği

Kobi

Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği

Dünya Bankası’ndan KOBİ finansmanına onay
Dünya Bankası’ndan KOBİ finansmanına onay

Ekonomi

Dünya Bankası’ndan KOBİ finansmanına onay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23