Düzce’de işletmelere yol haritası çizildi

Düzce’de iş dünyasına yönelik dikkat çeken bir eğitim programı düzenlendi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi" eğitimi gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Prof. Dr. Ramazan Aktaş tarafından verilen eğitimde; enflasyonun tanımı ve ölçüm yöntemleri, enflasyonun maliyetleri, fiyat istikrarı ve sağladığı faydalar ile Türkiye’de enflasyon sürecinin dinamikleri ele alındı. Ayrıca yüksek enflasyonun işletmeler üzerindeki etkileri; üretim, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, finansman süreçleri ve KOBİ’lerin bankacılık ve kredi ilişkileri başlıkları altında kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıya, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzce’de faaliyet gösteren firma temsilcileri katılım sağladı. Katılımcılar, yüksek enflasyon ortamında işletmelerin karşılaştığı riskler ve alınabilecek stratejik önlemler konusunda bilgi edinme imkanı buldu.

Eğitim soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.