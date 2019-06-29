Düzce’de ihracat arttı, ithalat azaldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 49,5 arttı, ithalat ise yüzde 19,0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,5 artarak 12 milyon 900 bin dolar, ithalat ise yüzde 19,0 azalarak 7 milyon 905 bin dolar, olarak gerçekleşti.