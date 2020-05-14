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Aktüel

Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 03:02:51 -
Düzce'de evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de Remzi Türker'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler yangına müdahale etmeye çalıştı.

Evde yalnız yaşayan Türker, Cumayeri ve Gümüşova itfaiye ekiplerince kurtarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Türker'in vücudunda yanıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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