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Aktüel Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı
Aktüel

Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:31:53 -
Düzce'de DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 zanlı yakalandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde "savaşçı" oldukları iddiasıyla 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu M.Z.A, K.D.D. ve A.S.A. gözaltına alındı. Şüpheli A.H.K'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Şüphelilerden A.S.A, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler ise adliyeye gönderildi.


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