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Gündem Düzce'de çiğ süt altyapısı güçleniyor: 45 üreticiye süt soğutma tankı teslim idildi
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Düzce'de çiğ süt altyapısı güçleniyor: 45 üreticiye süt soğutma tankı teslim idildi

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Düzce'de çiğ süt altyapısı güçleniyor: 45 üreticiye süt soğutma tankı teslim idildi

Düzce’de çiğ sütte kalite ve hijyen standartlarını artırmayı hedefleyen Çiğ Süt Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 45 üreticiye 200 litre kapasiteli süt soğutma tankı teslim edildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Düzce Süt Üreticileri Birliği ile Düzce Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği adına hazırlanan, toplam bedeli 4 milyon 434 bin TL olan proje desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında temin edilen süt soğutma tanklarıyla, sağılan sütün uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi, bakteri oluşumunun önlenmesi ve kalite değerleri korunarak işletmelere ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca üreticilerin modern üretim imkânlarından yararlanması ve süt üretiminden elde ettikleri gelirin artırılması amaçlanıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, projenin süt üreticileri açısından önemli bir altyapı desteği olduğunu belirterek, "Sütün sağımdan hemen sonra uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi, ürün kalitesinin ve gıda güvenilirliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Toplam 4 milyon 434 bin TL bedelle hayata geçirilen projemiz kapsamında dağıttığımız süt soğutma tanklarıyla üreticilerimizin işletme altyapısını güçlendirmeyi ve kaliteli çiğ süt üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Projenin üreticilerimize ve ilimiz hayvancılığına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Dağıtılan 200 litrelik süt soğutma tanklarının, özellikle küçük ve orta ölçekli hayvancılık işletmelerinin altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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