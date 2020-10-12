Düzce'de beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı
DÜZCE (AA) – Düzce merkezinde beton mikserinin çarptığı bisikletli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sancaklar Mahallesi Servet Bucurgat Caddesinde ilerleyen H.K. yönetimindeki 34 AR 7898 plakalı beton mikseri, aynı yönde giden A.D'nin kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada, bisiklet, beton mikserinin lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bisiklet sürücüsü A.D, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mikserin şoförü H.K. ise polis ekiplerince emniyete götürüldü.