  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Düzce'de avlanabilir büyüklüğün altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konuldu
Aktüel

Düzce'de avlanabilir büyüklüğün altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 19:02:10 -
Düzce'de avlanabilir büyüklüğün altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konuldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, avlanabilir balık büyüklüğünün altında olduğu tespit edilen 50 ton hamsiye el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçakoca Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karasu Sahil Güvenlik ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Akçakoca Limanı'nda yapılan denetimde, balıkçılar tarafından tutulan ve avlanabilir boyutların altında olduğu belirlenen 50 ton hamsiye el konuldu.

Su Ürünleri Kanunu'na göre balıkçı teknesi sahibine ve tayfalara idari para cezası uygulandı.

Yasal boy sınırına uymayan hamsiler, ekipler tarafından teknelerden alınarak yem fabrikalarına gönderildi.

Denizlerde sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması için denetim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama
Gündem

Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'tan akılalmaz açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kandil'deki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın annesi Sadiye D..
Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar
Siyaset

Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi kentinde bir araya geldi. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay