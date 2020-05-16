  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Düzce’de 9 milyon 432 bin lira yardım yapıldı

DÜZCE (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında Düzce’de il genelinde 9 bin 432 haneye 9 milyon 432 bin lira maddi destek ödemesi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:55:11 -
Düzce’de 9 milyon 432 bin lira yardım yapıldı

DÜZCE (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında Düzce’de il genelinde 9 bin 432 haneye 9 milyon 432 bin lira maddi destek ödemesi yapıldı.


Korona virüs salgını sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sosyal destek programı hazırlandı. Maddi açıdan vatandaşların sıkıntı çekmemesi için hazırlanan 3 farklı faz programında 1, 2 ve 3. fazlarda verilen maddi destekler belli oldu. Düzce’de 24 bin 408 kişinin başvurduğu pandemi sosyal destek programı kapsamında 9 bin 432 kişiye 9 milyon 432 bin lira destek sağlandı. Destek ödemelerinin devam ettiği öğrenilirken, başvuruda bulunan diğer kişilerin de ön araştırmalarının devam ettiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı