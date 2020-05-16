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Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:36:13 -
Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 8 bin kümes tavuğu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kirazlı köyünde Abdullah Yalcın'a ait tavuk kümesinde havalandırmanın yetersizliği nedeniyle tavuklar sıcak havadan etkilendi. Bunun sonucunda telef olan 8 bin tavuk, ilaçlanarak kepçenin açtığı çukura gömüldü.

Yalcın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava nedeniyle kümeslerdeki tavukları dışarı çıkarmaya çalıştığını, bir kısmını kurtarabildiğini ancak 41 günlük olan tavuklardan yaklaşık 8 bininin telef olduğunu söyledi.


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