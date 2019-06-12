ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. ÖSYM Düzce Üniversitesi taban puanları 2019, Düzce Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları 2019 ne kadar? Düzce Üniversitesi YÖK atlas taban puanları tercih robotu. YÖK Düzce Üniversitesi bölümleri ÖSYM.

Düzce Üniversitesi (DÜ) 2019 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. Düzce üniversitesi (DÜ) 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları... 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Düzce Üniversitesi bölümleri, Düzce Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Düzce Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Düzce Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Düzce Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Düzce Üniversitesi bölümleri 2019. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil.

Düzce Üniversitesi bölümleri YÖK atlas

Arkeoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(KKTC Uyruklu)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Biyosistem Mühendisliği

(Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çerkez Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çevre Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Felsefe

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Gürcü Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

İşletme

(İşletme Fakültesi)

İşletme(İÖ)

(İşletme Fakültesi)

Kimya

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine ve İmalat Mühendisliği

(Teknoloji Fakültesi)

Makine ve İmalat Mühendisliği(İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Makine ve İmalat Mühendisliği(M.T.O.K.)

(Teknoloji Fakültesi)

Makine ve İmalat Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ)

(Teknoloji Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Orman Endüstrisi Mühendisliği

(Orman Fakültesi)

Orman Mühendisliği

(Orman Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı

(Orman Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ)

(Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

(İşletme Fakültesi)

Sağlık Yönetimi(Fakülte)(İÖ)

(İşletme Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

(İşletme Fakültesi)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik(İÖ)

(İşletme Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Sosyal Hizmet(Fakülte)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

(Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(Yüksekokul)

(Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik(Yüksekokul)(İÖ)

(Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu )

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İÖ)

(Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)

(İşletme Fakültesi)

Uluslararası Ticaret(Fakülte)(İÖ)

(İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)

(İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İÖ)

(İşletme Fakültesi)

Düzce Üniversitesi YÖK atlas tercih robotu için tıklayınız

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri