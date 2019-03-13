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Düzce Üniversitesi öğrencileri temiz gelecek için bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Belediyesi, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Temiz Gelecek, Temiz Gölyaka” etkinliğinde öğrenciler ve kurum temsilcileri, anlamlı bir temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:19
Düzce Üniversitesi öğrencileri temiz gelecek için bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu, Gölyaka Belediyesi, Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Temiz Gelecek, Temiz Gölyaka” etkinliğinde öğrenciler ve kurum temsilcileri, anlamlı bir temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.


Daha temiz bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen, öğretim elemanları, Düzce Üniversitesi öğrencileri, Gölyaka’da eğitim gören ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenleri katılım sağladı.


Düzce Üniversitesi tarafından başlatılan “Temiz Üniversite, Temiz Düzce” etkinliğine kurumların da katılmasıyla, daha temiz bir Düzce için farkındalık etkinlikleri oluşturulmaya başlandı. Üniversiteli öğrencilerle, ortaokul öğrencilerinin birlikte ilçedeki sokak aralarını temizlemeleri, Gölyakalı sakinlerin de beğenisini kazandı.


Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu önünden başlayan etkinlikte, yol kenarlarına atılan çöpler toplanarak Yazıpınar Camii önüne kadar gelindi. Gölyaka Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin de katılımıyla merkezdeki mahallelerin aralarına gidildi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte yerlere atılan çöpler toplanarak poşetlere konuldu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:19
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