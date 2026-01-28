  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?.. Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı Her akşam aynı manzara! İstanbullu yine yolda kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya'daki enerji girişimlerini değerlendiriyoruz Beşiktaş KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandı Burhanettin Duran gündemi ele geçiren iftiralar hakkında konuştu! “Fay hatlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar” Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı! ‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Kobi Düzce OSB’leri masada! Sorunlar, projeler ve yol haritası netleşiyor
Kobi

Düzce OSB’leri masada! Sorunlar, projeler ve yol haritası netleşiyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Düzce OSB’leri masada! Sorunlar, projeler ve yol haritası netleşiyor

Düzce’deki organize sanayi bölgelerinin altyapıdan yatırıma uzanan başlıkları, İl Özel İdaresi koordinasyonunda yapılan toplantıda tek tek ele alındı.

Sanayi yatırımlarının lokomotifi konumundaki organize sanayi bölgelerinde yaşanan sorunlar ve planlanan projeler, Düzce’de masaya yatırıldı. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik başkanlığında, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ahmet Serdar Erdem, Akçakoca OSB Müdürü Yasin Efe ve Çilimli OSB Müdürü Mahmut Zenkin’in katılımıyla aylık OSB müdürleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 

Gümüşova’da düzenlenen toplantıda, organize sanayi bölgelerinde yürütülen mevcut çalışmalar, devam eden ve planlanan projeler ile karşılaşılan sorunlar ele alındı. Altyapı hizmetleri, yatırım süreçleri, üretim kapasitesi ve sanayi bölgeleri arasındaki koordinasyon konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, OSB’lerin daha etkin ve verimli şekilde faaliyet göstermesi amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı. Alınan kararların, ilin sanayi altyapısının geliştirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantının düzenlenmesine ev sahipliği yapan Gümüşova OSB Müdürlüğü’ne nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür edilirken, yapılan değerlendirmelerin ilimiz ve organize sanayi bölgeleri adına hayırlı olması temenni edildi.

KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi
KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi

Kobi

KOBİ’lerde mezun istihdamına KGF güvencesi

KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek
KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek

Kobi

KOBİ’lere 24 projelik dev hamle! 2029’a kadar sürecek

İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı
İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı

Kobi

İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor
KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Kobi

KOBİ’lere OSB köprüsü geliyor

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!
Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

Kobi

Erzurumlu KOBİ’ler Güney Kore yolcusu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23