  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev almayı kolaylaştıran Katılımevim’den flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyurdular Yaşama oranı maalesef yüzde 15'lerde: İşte pankreas kanserinin belirtileri! Togg ve uygun modeller ivmeyi artırdı: Türkiye elektrikli otomobil satışında Avrupa 4’üncüsü! Devleri bir bir geride bıraktı Sütçülerden sosyal medya fenomenlerine sert tepki! 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun ABD sopa gösterip ' Yeni ücret 252 milyon dolar oldu' dedi! Kabul edildi, F-35'lerin geliş tarihi belli oldu Galatasaray, Manchester City deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Türkiye’nin yanı başında esrarengiz olay! İsrail’in burnumuzun dibine attığı gizemli maddede yeni gelişme Hesapta eksiye düşenlere kötü haber! Limitlere “3 kat” prangası geliyor
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Dünya mirası Arslantepe Höyüğü kar altında bir başka güzel
IHA Giriş Tarihi:

Dünya mirası Arslantepe Höyüğü kar altında bir başka güzel

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü karla kaplı haliyle havadan görüntülendi.

#1
Foto - Dünya mirası Arslantepe Höyüğü kar altında bir başka güzel

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar uzanan buluntuları ve

#2
Foto - Dünya mirası Arslantepe Höyüğü kar altında bir başka güzel

Hititler'den Roma ile Bizans'a kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekerken, karla kaplı hali havadan görüntülendi.

#3
Foto - Dünya mirası Arslantepe Höyüğü kar altında bir başka güzel

Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin kurulduğu yer olarak bilinen ve son yapılan yüzey kazılarında 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen seramik küp parçalarının bulunduğu UNESCO

#4
Foto - Dünya mirası Arslantepe Höyüğü kar altında bir başka güzel

Dünya Miras Listesi'nde yer alan höyük havadan kaydedilen son görüntüleriyle binlerce yıllık görkemini ve katmanlı tarihi dokusunu gözler önüne serdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan İran hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan İran hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü. Muhammed bin Selman "İran İslam Cumhuriyeti'n..
Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv yapısına ve vatandaşın altın birikimine dair çarpıcı bir analiz paylaştı..
‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Gündem

‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum

Almanya’da sağlık sistemi alarm verdi. Gurbetçilerin acil servislerde saatlerce koridorlarda bekletildiği görüntüler gündem olurken, randevu..
ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'
Dünya

ABD'den tarihi itiraf! 'Devlet sözü vermedik'

Eski Temsilci Jeffrey, YPG ile ortaklığın "geçici bir alışverişten" ibaret olduğunu belirterek, "Onları yeni Suriye hükümetine karşı koruyac..
Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü
Dünya

Arnavutluk Başbakanı’nın içinden siyonist çıktı! Bakın ne ile övündü

İsrail ziyareti sırasında verdiği mesajlarla dikkat çeken Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinde Filistin’e destek gösterileri yapılmaması..
Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı
Dünya

Bravo Avustralya! İslam karşıtı o Yahudi’ye gereğini yaptı

Avustralya hükümeti, sosyal medyada ve kamuya açık etkinliklerde İslam karşıtı kampanya yürüten Sammy Yahood adlı Yahudi içerik üreticisinin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23