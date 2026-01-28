Dünya mirası Arslantepe Höyüğü kar altında bir başka güzel
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü karla kaplı haliyle havadan görüntülendi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar uzanan buluntuları ve
Hititler'den Roma ile Bizans'a kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekerken, karla kaplı hali havadan görüntülendi.
Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin kurulduğu yer olarak bilinen ve son yapılan yüzey kazılarında 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen seramik küp parçalarının bulunduğu UNESCO
Dünya Miras Listesi'nde yer alan höyük havadan kaydedilen son görüntüleriyle binlerce yıllık görkemini ve katmanlı tarihi dokusunu gözler önüne serdi
