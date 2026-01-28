  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Sigara tiryakilerine kötü haber! İki yer daha yasak kapsamına alınıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sigara tiryakilerine kötü haber! İki yer daha yasak kapsamına alınıyor

Sağlık Bakanlığı, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında sigara yasaklarını marketlerdeki satış reyonlarından çocuk parklarına kadar genişleten yeni bir mevzuat hazırladı.

Foto - Sigara tiryakilerine kötü haber! İki yer daha yasak kapsamına alınıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte sigaralar marketlerde kasa arkasında görünür şekilde duramayacak ve çocukların sıklıkla bulunduğu park ve oyun alanlarında içilmesi tamamen yasaklanacak. Tütün ürünlerinin toplumdaki görünürlüğünü sıfıra indirmeyi amaçlayan bu hamle, Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda hayata geçiriliyor.

Foto - Sigara tiryakilerine kötü haber! İki yer daha yasak kapsamına alınıyor

Sağlı Bakanlığı'nın kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuatının detayları belli olmaya başladı. Düzenlemeye göre sigara yasağının kapsamı genişletilecek.

Foto - Sigara tiryakilerine kötü haber! İki yer daha yasak kapsamına alınıyor

Habertürk'te yer alan habere göre, çocukların sıklıkla gittiği park, bahçe ve oyun alanlarında sigara kullanımı yasaklanarak görünürlüğünün azaltılması amaçlanacak. Sigara satılan market, büfe, bakkal gibi yerlerde tütün ürünlerinin kasa arkasında durmasına izin verilmeyecek. Tütünle ilgili her şeyin görünmesi engellenecek.

Foto - Sigara tiryakilerine kötü haber! İki yer daha yasak kapsamına alınıyor

Elektronik sigara gibi yeni nesil tütün ürünlerinin zararsız olduğu algısı da ortadan kaldırılacak. Dünya Sağlık Örgütü tütün bağımlılığını, görerek bulaşan bir hastalık olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı da bağımlılıkla mücadeleyi bu tanım üzerinden geliştirecek.

