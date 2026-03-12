  • İSTANBUL
Düzce Belediyesi'nden sağlıklı yaşam için bir destek daha! Ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı
Sağlık

Düzce Belediyesi'nden sağlıklı yaşam için bir destek daha! Ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı

Düzce Belediyesi'nden sağlıklı yaşam için bir destek daha! Ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı

Düzce Belediyesi, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aziziye Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Bahçeşehir Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde vatandaşlara yönelik ücretsiz diyetisyen hizmeti başlatıldı.

Yeni uygulama kapsamında diyetisyen hizmeti her pazartesi günü iki merkezde sunulacak. Vatandaşlar 09.00-12.30 saatleri arasında Aziziye Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde, 13.30-17.00 saatleri arasında ise Bahçeşehir Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde diyetisyen desteğinden yararlanabilecek.

Ücretsiz diyetisyen desteğinden özellikle sağlıklı yaşam merkezlerinin aboneleri ile Ölç, Fark Et, Hareket Et Projesi kapsamında ölçüm yaptıran vatandaşlar başta olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilecek. Hizmetten faydalanmak isteyenler vatandaşlar, Aziziye Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin 0380 514 45 15, Bahçeşehir Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin 0380 524 33 73 numaralı telefonunu arayarak randevu oluşturabilecek.

 

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti başlattıklarını belirtti. Yalçın, “Ölç, Fark Et, Hareket Et” kampanyasıyla vatandaşların vücut ölçümlerini yaparak sağlık durumları hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, ücretsiz diyetisyen hizmetiyle de kişiye özel beslenme önerileri sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

