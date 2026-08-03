Düzce Belediyesi'nden gençlere tam destek!

Öğrenci ve genç dostu şehir inşası anlayışıyla hareket eden Düzce Belediyesi, özellikle gençlerin her alanda gelişimini destekleyen projelere hız kesmeden devam ediyor. Eğitimden bilime, spordan kültürel etkinliklere kadar birçok alanda yürütülen çalışmalar, gençlerin hem başarılı bireyler olarak yetişmesini hem de mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini hedefliyor.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eğitime verdiği önemin somut örneklerinden olan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Yahya Kemal Köşkü Kütüphanesi, Fibrobeton Kütüphanesi ve Millet Kütüphanesi, gençlere nezih ve donanımlı bir ortamda ders çalışma ve araştırma yapma imkânı sunuyor. Haftanın 7 günü hizmet veren bu kütüphaneler, özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Şehrin dört bir yanını eğitim yuvaları ile donatmaya kararlı olan Başkan Özlü’nün girişimleri ile yapımı süren iki farklı noktadaki kütüphane de yıl sonuna kadar tamamlanacak. Şehrin merkezinde bulunan Zincirlikuyu İş Merkezi Kütüphanesi ile Akçakoca Tarihi Cezaevi Kütüphanesi’nde çalışmalar son aşamaya yaklaştı.

GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI DÜZCE’DE YETİŞİYOR

Çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmek amacıyla hayata geçirilen Düzce Bilim Merkezi, 7-11 yaş arası çocukları atölye çalışmalarıyla buluşturuyor. 7.500 metrekare kapalı alana sahip olan merkez, TÜBİTAK desteğiyle kurulan ve 52 farklı düzeneğin yer aldığı konsept sergi alanıyla dikkat çekiyor. Merkezde yer alan Robotik ve Kodlama, Uzay ve Havacılık, Temel Bilimler, Tasarım ve Üretim, Matematik ve Keşif Atölyeleri, bilimin keşfedilerek öğrenilmesine olanak tanıyor.

GENÇLER İÇİN MODERN SPOR ALANLARI

Sporda güçlü bir altyapı oluşturmak ve gençlere modern imkânlar sağlamayı amaçlayan Düzce Belediyesi, Şıralık ve Kiremitocağı’nda iki farklı kampüsleri inşa ediyor. Bu projeler sayesinde gençler modern tesislerde spor yapma imkânı bulacak.

Kiremitocağı Mahallesi’nde yapımına başlanan 19 Mayıs Spor Kampüsü; 20 dönüm arazi üzerine kurulu, 1.100 metrekarelik 5+1 spor tesisi binasına sahip olacak. Tesiste hakem odaları, soyunma odaları, yönetim ofisleri, kafeterya, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru ve otopark yer alacak. Ayrıca, amatör kulüplerin kullanımına sunulacak bir sentetik çim saha ve 500 kişilik tribün ile çok branşlı bir spor salonu da inşa ediliyor.

GENÇLERİN SOSYAL HAYATINA RENK KATAN ETKİNLİKLER

Düzce Belediyesi, sadece spor alanında değil, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen etkinliklerle de fark yaratıyor. Yıl boyunca düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri, doğa kampları, şehir içi ve şehir dışı geziler, atölye çalışmaları ve gençlik buluşmaları, gençlerin hem kişisel gelişimine katkı sağlıyor hem de sosyal çevrelerini genişletmelerine olanak tanıyor. Gençler; tiyatro, konser, sergi ve sinema gibi etkinliklerle sanata daha fazla temas ederken, kamp ve doğa gezileriyle birlikte doğayla iç içe zaman geçiriyor. Düzce Belediyesi’nin bu kapsayıcı organizasyonları sayesinde gençler, hem eğleniyor hem de kendilerini keşfetme fırsatı buluyor. Gençlik Ofisi aracılığı ile gençlere ulaşan Düzce Belediyesi, talepler doğrultusunda şehir genelinde birbirinden farklı etkinlikler düzenleyerek Düzce’yi tanımak isteyen gençlere büyük destek sağlıyor.

GENÇ KART İLE SINIRSIZ ULAŞIM

Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından hayata geçirilen “Genç Kart” projesi kapsamında, 11–22 yaş arası gençlere sınırsız toplu taşıma hizmeti sunuluyor. Aylık abonelik ücretiyle gençler, şehir içi ulaşımı ekonomik ve sınırsız bir şekilde kullanabiliyor.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA ÇAĞRI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olarak tercih yapacak öğrencileri, Düzce Üniversitesi’ni tercih etmeye davet eden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce’miz doğal zenginliği, tarihi değerleri ve denizi ile her yaştan vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru yaşayabileceği bir şehirdir. Yeni bir tercih dönemi başlarken gençlerimize çağrım; birçok alanda başarıları ile kendisini kanıtlamış Düzce Üniversitesi’ni tercih ederek yaşamlarının en verimli dönemini şehrimizin huzurlu ortamında geçirmeleridir. Akademik kariyerlerine katkıyı sadece burada edinecekleri tecrübeler ile değil, şehrimize 2 saat uzaklıkta iki büyük şehir ile entegre biçimde bir eğitim hayatı geçirmeleridir. Ülkemizin dört bir yanından Düzce’mizi tercih edecek gençlerimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz. Düzce’miz her konuda kendini yenilerken, ülkemizin geleceğine yön verecek yeteneklerin yetişmesine de ev sahipliği yapacağı için gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tercihlerinde şehrimize yer verecek her bir kardeşimizi şimdiden tebrik ediyor, gözlerinden öpüyor, başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum” dedi.

EŞSİZ GÜZELLİKLERİYLE DÜZCE SİZİ BEKLİYOR

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Düzce, hem doğaseverlere hem tarih tutkunlarına hitap eden zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin en yüksekten dökülen şelalesi Güzeldere, kuş cenneti Efteni Gölü, ilk tabiat anıtı Samandere Şelalesi, Batı Karadeniz’in tek antik kenti Konuralp, Antik Tiyatro, Ceneviz Kalesi, Topuk Yaylası, Konuralp Müzesi ve daha birçok doğa harikası ile Düzce, adeta saklı bir cennet konumunda.

DOĞA AKTİVİTELERİNİN MERKEZİ

Düzce; keşfedilmemiş doğası sayesinde rafting, kamp, off-road, dağcılık, olta balıkçılığı, yamaç paraşütü, bisiklet, tırmanış ve oryantiring gibi birçok doğa sporuna ev sahipliği yapıyor. Zümrüt yeşili ormanları ve Karadeniz kıyısındaki dalış alanları ile doğaseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

ZENGİN MUTFAĞIYLA KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI

Gürcü, Abhaz, Çerkez, Roman, Manav ve Karadeniz kültürlerinin bir arada yaşadığı Düzce, bu çeşitliliği mutfağına da yansıtıyor. Düzce Belediyesi Mutfak Sanatı Merkezi, bu kültürel harmandan doğan ‘Yöresel Düzce Mutfağı’nı tek çatı altında topluyor ve ziyaretçilere eşsiz tatlar sunuyor.