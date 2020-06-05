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Düzce Belediyesi maske dağıtımını hızlandırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, maske üretim tesislerinde ürettiği maskeleri vatandaşlara kurduğu stantlarla ulaştırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:50:23 -
Düzce Belediyesi maske dağıtımını hızlandırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, maske üretim tesislerinde ürettiği maskeleri vatandaşlara kurduğu stantlarla ulaştırmaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan Meslek Edindirme Kursları koordinatörlüğünde kurulan Maske dikim atölyelerinde üretilen maskeleri vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Oluşturulan ekipler bir yandan vatandaşların evlerine tek tek dağıtım yaparken, diğer ekipler ise şehir merkezinde stant açarak maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Maske dikim atölyelerinde yaklaşık 500 bin maske üretilirken fabrikaların ardından vatandaşlara da maskeler tek tek dağıtılacak.

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