Düz taban ayak nasıl anlaşılır, nasıl düzelir? Çocuğun düz taban olduğu nasıl anlaşılır?

Yaygın ve genellikle ağrısız bir durum olan düz tabanlık, çocukluk döneminde kemerler gelişmediğinde ortaya çıkabilir. Diğer durumlarda, düz tabanlık bir yaralanmadan sonra veya yaşın basit aşınma ve yıpranma streslerinden gelişir.

Düz taban bazen ayak bilekleri ve dizlerinizdeki sorunlara neden olabilir, çünkü bu durum bacaklarınızın hizasını değiştirebilir. Ağrınız yoksa, düz tabanlık için genellikle herhangi bir tedavi gerekmez.

Düz Taban Nedir?

Düz taban ile ilgili diğer ayrıntıları anlayabilmek için öncelikle düz taban nedir bilmek gerekir. Ayak tabanı normalde içe doğru bir kavise sahiptir. Bu iç kavisin kaybolması ile topuk dışa doğru kayar ve düz taban denilen ayak dezenformasyonu oluşur. Bu kavisin tamamen kaybolması gibi çok az olması da düz tabanlığa dahildir.

Düz Taban Ayak Nasıl Olur?

Düz taban ayak nasıl olur merak konusu. Düz taban ayağın ayak kemeri bulunmaz. Yani normal bir ayağa bakıldığında görülen içe doğru kavis düz taban ayaklarda yoktur. Ayakta durulduğunda normal ayaklarda oluşan içe kavis oluşmaz ve düz taban ayağın yüzeyi tamamen üzerinde durulan zeminle temas halindedir.

Çocuğun Düz Taban Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda düz tabanlık sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Çocuğunuzun düz tabanlı olduğuna ilişkin şüpheleriniz varsa çocuğun düz taban olduğu nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir bilmeniz gerekir.

Çoğu zaman çocuklarda düz tabanlık belirti göstermez. Bu durumda çocuğunuzun ayak görünümünden düz taban olup olmadığını anlamaya çalışabilirsiniz. Çocuğunuz ayaktayken çok az kavis görülüyorsa ya da hiç görünmüyorsa düz taban olabilir. Çocuğunuzun arkasından ayağına baktığınızda da dış ayak parmakları görülürken ayak baş parmağının görülmemesi düz taban göstergesidir.

Belirti gösteren düz tabanlarda ise çocuğunuzda şu durumları gözlemleyebilirsiniz:

Yürüyüşte gariplikler

Ayağı aşağıya ve yukarıya doğru hareket ettirmede zorluk

Ayakkabı giyerken zorluk ve ağrı hissi

Fiziksel aktiviteleri daha az yapmaya yönelim

Düz Tabanlık Belirtileri Nelerdir?

Düz tabanlık belirtileri nelerdir, düz tabanlık genellikle belirti göstermez. Ancak bazı düz taban görülen insanlarda ağrı görülür. Bu durumda görülen belirtiler şunlardır:

Bacak krampları

Ayakta ya da bacakta kas ağrısı

Yürüyüş şeklinde değişiklikler

Ayak bileklerinde ve topukta ağrı

Ayak parmakların dışa doğru bakan görünüm

Ayaklarda sertleşme

Düz Taban Zararları Nelerdir?

Düz taban zararları nelerdir deyince akla ilk gelen ayakta durma ve hareket esnasında vücut ağırlığının yetersiz desteklenmesi nedeniyle ayak bileği, bacaklarda oluşan ağrılardır.

Vücut günlük aktiviteler sırasında düz taban nedeniyle oluşan destek eksikliğine uyum sağlayabilirken, aktivite seviyesi küçük bir miktar bile arttığında ciddi ağrı ve kas gerginliğine sebebiyet verebilir.

Düztabanlık, genel kas-iskelet ağrısı ve problemlerinin yaygın bir nedenidir. Vücudun dengesi ayaklarda başlar; Ayaklar uygun desteği sağlamadığında, kötü duruş ve doğal olmayan yürüyüşün neden olduğu eklem sorunları riskini artırabilir. Düz ayaklı bireylerin ayaklarında, ayak bileklerinde, dizlerinde veya kalçalarında yaralanma veya ağrı yaşama olasılığı daha yüksek olabilir.

Düz Tabanlık Ağrı Yapar mı?

Düz tabanlık ağrı yapar mı, evet düz taban ağrıya neden olabilir. Normal ayaklar, ayakta dururken veya yürürken tüm alt gövdeyi uygun konfigürasyonda tutmak için tasarlanmıştır. Düz ayaklar, sağlıklı duruş için aynı temeli sağlamaz. Ayak yere doğru çökerken, alt bacaklar içe doğru dönme eğilimindedir. Bu içe dönüş, kalçalar dahil tüm bacağı etkileyerek uzun süreli bacak ve sırt ağrısına neden olabilir.

Düz Taban Düzelir mi?

saglikhaberleri.com'un haberline göre; Düz taban düzelir mi, düz taban için tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yolları şöyledir:

Ayak desteği: Genellikle tedavinin ilk adımıdır. Ayak desteği için ortez kullanılması tavsiye edilir. Destekleyici ayakkabılar da kullanılabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Düz taban nedeniyle oluşan ağrıyı hafifletmek için bazı günlük rutinler edinebilirsiniz. Örneğin ayaktaki baskıyı azaltmak için kilo verebilir, egzersiz yapabilirsiniz.

İlaç tedavisi: Düz tabanlık sürekli ağrı ve iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durumun tedavisi için hekiminizden ilaç isteyebilirsiniz.

Ayak ameliyatı: Genellikle son çaredir ve ağır vakalarda tercih edilir.

Düz Taban Egzersizle Düzelir mi?

Düz taban egzersizle düzelir mi, düz taban için ayak egzersizleri vardır. Bu egzersizler ve uygulama şekilleri yazının devamında verilmiştir.

Topuk Esnemeleri

Ayaktayken ellerinizi sert bir zemine dayayın, bu pozisyonda bir bacağınızı öne diğer bacağınızı arka doğru uzatın. Ayak tabanlarını zemine kuvvetlice bastırın. Sırtınız düz bir şekildeyken ön bacağınızı bükün. Arkada kalan bacağınızı da aşil tendonunda gerginlik hissedene kadar kendinizi ileri doğru itin ve yarım dakika bekleyin. Her iki ayağınız için dört kere bu uygulamayı gerçekleştirin.

Tenis Topu

Bir sandalyeye oturun ve ayağınızın altına bir tenis topu koyun. Omurganızı düz tutarken tenis topunu ayağınızın altında yuvarlayın. İki üç dakika bir ayağınızla yaptıktan sonra diğer ayağınıza geçin.

Ayakta durun ve topuklarınızı olabildiğince yukarı kaldırın. Dengenizi kaybediyorsanız bir yerden destek alabilirsiniz. En üst seviyeye çıktığınızda birkaç saniye bekleyin ve aşağıya inin. 3 set ve her sette 15 tekrar yapın.

Ayak Parmakları

Ayakta durun, ayak baş parmaklarınızı yere bastırırken diğer parmaklarınızı yukarı doğru kaldırın. Kaldırdığınızda beş saniye bekleyin. Bu uygulamayı on kez tekrar edin. Zorlanıyorsanız önce bir ayağınızla bu egzersizi yapıp ardından diğerine geçebilirsiniz.

Düz Taban Ayak Tedavisi Kaç Yaşında Başlar?

Düz taban ayak tedavisi kaç yaşında başlar, düz taban ağrıya neden olduğunda düz taban tedavisi başlar. Ağrı baş gösterdiğinde ayak egzersizleri yapılarak ağrı giderilmeye çalışabilir. İleri seviyede düz tabanlıkta fiziksel tedavi ve ameliyat gibi yollara başvurulabilir. Ameliyat ile tedavi ise 7-8 yaşlarından itibaren tercih edilebilir.

Düz Taban Ayak Askerliğe Engel mi?

Düz tabanlık askerliğe engel mi? sıklıkla araştırılan ve merak edilen bir konudur. Eğer kişi gereken şartları sağlıyorsa askerlikten muaf olur. Düz taban fiziksel hareketleri kısıtlayan bir sağlık sorunudur. Bu nedenle düz tabanlığın derecesine göre askerlik görevinden muaf olunur.

Düz tabanlık nedeniyle askerlikten muaf olmak için askeri hastanelerden rapor almak gerekir. Askeri hastanelerde ayak kemik yapısı incelenir. Bu inceleme sonucunda kişinin askeriyede kendisine verilen görevleri yerine getiremeyeceği kanısına ulaşılıyorsa muafiyet raporu verilir.

Düz taban olmasına rağmen askerden muaf olunmama ihtimali vardır. Bu kişiler askerliğe başladıktan sonra durumu dikkate alınarak görevine devam edemeyeceğine karar verilirse terhis edilebilir.

Düz Tabanlık Ameliyatla Düzelir mi?

Düz tabanlık ameliyatla düzelir mi diye merak ediyorsanız evet düzeltilebilir. Bunun için hekimin bu cerrahi müdahaleyi gerekli görmesi lazımdır. Yapılabilecek cerrahi müdahaleler çeşitlidir, hekiminiz en uygun yöntemi düz tabanlığın oluşum nedenine ve oluşturduğu dezenformasyonlara göre seçecektir.

Düz Taban Dereceleri Nasıl Ölçülür?

Düz taban derecesinin ölçümünde gelişmiş cihazlar kullanılır. Yürüyüş bandı sistemine bağlı bir düzenek ile ölçüm yapılır. Kişinin ayağının altına özel bir sıvı sürülür. Adım attıkça ayak tabanın bıraktığı iz ekrana yansıtılır ve düz taban derecesi alınır.

Düz Taban Spor Yapabilir mi?

Düz tabanlı bireyler düz taban spor yapabilir mi merak ediyor. Düz tabanlı bireyler spor yapabilir ancak hekim onayı ve birtakım düzenlemeler gerekir. Düz taban dengeyi etkilediği için dengeyi kaybetmek oldukça kolaydır. Bu yüzden yorgunluk ve güç eksikliği daha kolay hissedilebilir. Alt vücut gerektiği gibi bir destek sağlamadığı için üst vücut da daha az çalışabilir.

Düz tabanlı bireylerin spor yaparken ortez ve ayak yapı uygun özel ayakkabılar tercih etmesi tavsiye ediliyor. Böylece düz tabandan kaynaklı dezavantajlar nötrlenebilir.

Düz Taban İçin Tabanlık Nasıl Seçilir?

Her faaliyet ve ayak şekli için kullanılabilecek tabanlık farklıdır. Ayağınızın günlük ihtiyacınıza göre hangi tabanlığın en uygun tabanlık olduğu analiz edilmelidir. Bunun için tabanlık almaya gittiğiniz merkezde bu analizi talep edebilirsiniz.

Düz Tabanlık İçin Hangi Bölüme-Doktora Gidilir?

Düz taban ayağın kemik yapısının dezenforme olması nedeniyle ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Bu nedenle düz tabanlığın tedavisi için başvurmanız gereken bölüm ortopedidir. Gerekiyorsa hekimiz ameliyat önerecektir ve ameliyat sonrası rehabilitasyon sonrası ne yapılması gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.