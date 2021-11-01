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Dünya Duyuruldu! Yunanistan'da kritik gelişme
Dünya

Duyuruldu! Yunanistan'da kritik gelişme

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 449 yeni vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 23:30:00 -
Duyuruldu! Yunanistan'da kritik gelişme

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY), son 24 saatte tespit edilen 5 bin 449 yeni vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 449 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 747 bin 595'e ulaştığı ifade edildi.

Ülkede son 24 saat içinde 52 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 15 bin 990'a ulaştığını belirten EODY, Covid-19 salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük sayısına ulaşıldığını kaydetti. Ayrıca ülke genelinde yüzde 60'ı erkek olmak üzere 430 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bunlardan 364'ünün Covid-19'a karşı aşısız veya kısmi aşılı olduğunu, 66'sının ise tam aşılı olduğunu bildiren EODY, salgının başlangıcından bu yana 3 bin 316 kişinin yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

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