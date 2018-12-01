Duygusal tıkınma büyük dert



Kızgınlık, yalnızlık, üzüntü, yorgunluk, korku ve stres gibi olumsuz duygular yemek düşkünü yapıyor. Hatta biliyor musunuz; kıskançlık, haset bile..

Hepimiz zaman zaman aşırı yemek yeriz. Kimileri kızgınlık, sıkıntı, yalnızlık, üzüntü, hayal kırıklığı, yorgunluk, korku ve stres gibi olumsuz duygular yaşarken, kimileri de mutlu, sakin ve huzurlu olduklarında aşırı yeme ihtiyacı duyar. Duygularımızın yemek yeme alışkanlıklarımıza etkisini anlamak için ‘duygusal beslenmeyi’ anlamak önemli.

Aç olan zihniniz mi yoksa mideniz mi? Aşağıdaki tesbitlerden birine ‘Evet’ diyorsanız duygusal besleniyorsunuz demektir.

• Açlığım aniden ortaya çıkıyor. • Sadece belirli bir çeşit yemeğe karşı iştahlanıyorum. • Bu yemeği elde etmek için her şeyi yapabilirim. • Sürekli olarak bir yemeğin tadını alıyorum ve onu düşünmeden edemiyorum. • Eğer onu yersem kendimden geçebilirim. • Bittiğinde, kendimi suçlu veya pişman hissediyorum.

Neden yiyorsunuz?

Duygusal sebeplerle yeme krizine erken müdahale edip, durdurmak için yapılabilecek en önemli şey, buna sebep olan duyguyu bulmak ve onun üstüne gitmektir. Unutmayın, genelde sorunun çıkış noktası o gün olan olaylardır. İşte size birkaç ipucu:

Kendimi susturmak için yiyorum: Kimi insan olaylarla ve insanlarla yüzleşmemek için yer. Can sıkıcı bir konuşma, kendimizi ifade edememek, aşağılanmış veya anlaşılmamış hissetmek kendimizi yemeye vermemize yol açar.

Ne yemem gerektiği söylenmemeli: Ne zaman diyete başlasak, diyet kuralları, ne yememiz gerektiğini söylenmesi bizi rahatsız eder. İsyankar ve inatçı arzular diyete başladığımız birkaç gün içinde ortaya çıkar. Yenmesi yasak şeyleri yerken buluruz kendimizi. Bu durumda en iyisi hiçbir şeyin yasak olmadığını kendimize telkin etmek. Diyette olmayan yiyeceklerden tadımlık tüketmek de diyete isyan duygusunu bastıracaktır.

Sevgiye sahip değilim ama yiyeceğe sahip olabilirim: Yakınlarımızla yaşanan sorunlar ve sevgi boşluğu insanı yemeye yönelten bir başka sebep. Bu durumun farkında olmak, sorunların geçici olduğunu düşünmek ve bize pozitif enerji ve sevgi sunan insanlarla yakın olmak yemeyi kontrol altına almamızı sağlayabilir.