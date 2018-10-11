Duygusal açlık kilo aldırıyor

Ruhî tatminsizlik içinde olan kişilerin, kadın olsun erkek olsun hiç farketmiyor; kendilerini abur cubur yiyip içerek tatmine çalıştıkları gözlemlendi..

Oysa karın doyurmakla ruhu doyurmak aynı şey değil. Bu kişiler adeta hep aç kalma korkusuyla hareket ediyor ve fiziksel açlıktan ziyade duygusal açlıklarını gidermek için tıkınıyorlar..

Şişmanların kişisel çatışmalardan kaçmak adına yeme davranışında bulunduğunu vurgulayan uzmanlar, içine düşülen kısırdöngüyü şöyle anlatıyor:

Kişi, ruhî açlık ya da çatışmalardan dolayı yiyerek haz almanın peşine düşüyor. Yeme anında o hazzı alıyor ancak sonrasında inanılmaz bir pişmanlık hissediyor ve suçluluk yaşıyor. Yaşadığı bu ruhî açmazdan yine yemek yiyerek kurtulma gayretine düşüyor.

Ye iç mutlu ol!

Mutsuzluğunu giderme arzusu bir kısırdöngüye dönüşüyor. Sarmal büyüdükçe büyüyor ortaya obezite çıkıyor. Beyin artık şu mesajı veriyor.

‘En ufak bir mutsuzluk halinde yemek ye mutlu ol.’



Çünki haz alınmayan hiçbir şeye bağımlılık oluşturmaz.



Fizikî açlıkla ruhî açlık aynı şey değil.

Arada bakın nasıl bir farklılık var:

● Fizikî açlıkta kişinin karnında bir aşınma, burukluk olur fizikî belirtiler verir. Kan şekeri düşer ancak hissî açlıkta böyle bir şey olmaz ve aniden başlar.

● Fizikî açlıkta kişi doygunluğa yedikçe ulaşırken hissî açlıkta ne kadar yerse yesin doygunluğa bir türlü ulaşamaz.

● Fizikî açlıkta kişi bekleyebilir ancak hissî açlık hissedenler hemen yemek ihtiyacını karşılamak ister ve işe girişir.

● Fizikî açlıkta kişi ufak bir atıştırmayla doygunluk hissederken hissî açlıkta aperatif atıştırmalar doygunluk vermez.

● Fizikî açlıkta yemeyle ilgili kişi ne yiyeceğinin planını yaparken hissî açlıkta bir plan olmaz. Kişi ne bulursa onu yer ve doymak bilmez.

● Fizikî açlıkta mideyi doyurmak mideden beyine giden uyaranlarla olurken hissî açlıkta ağız ile beyin arasında bir bağlantı söz konusu değildir.

Hissî açlığı yemek yiyerek giderme gayretine giren kişilerin ilerleyen dönemlerde şişmanlayarak depresyona kadar sürüklenebildiklerini ifade eden hekimler, yapılan araştırmaların diyet yapılarak kilonun ancak yüzde 15’inin verildiğini ortaya çıkardığını söylemekte. Sadece diyetle ise maalesef bir noktaya varılamıyor.