Duygulandıran Anneler Günü kutlaması

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen ‘Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit düşen Uzman Çavuş Ali Gölge’nin annesi Elif Gölge ve 103 yaşındaki Zeynep Köse’yi ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ile birlikte önce şehidin Atayurt Mahallesindeki annesini evinde ziyaret etti. Şehit annesi Elif Gölge ve kız kardeşi Hale Gölge’ye çiçek takdim eden Kaymakam Emiroğlu daha sonra şehidin görev yaptığı yerde çekilen bir fotoğrafını çerçeveletip kendilerine verdi.

Duygulu anların yaşandığı ziyaret sonrası Kaymakam Emiroğlu daha sonra aynı mahallede oturan 103 yaşındaki Zeynep Köse’yi evinde ziyaret etti. Köse ile bir süre sohbet eden Kaymakam Emiroğlu kendisine çeşitli hediyeler takdim ettikten sonra ziyaretini tamamladı.

Kaymakam Emiroğlu açıklamasında, “Fedakarlık ve sevginin, merhamet ve şefkatin timsali olan annelerimiz, hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren en değerli varlıklarımızdır. Yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen annelerimiz, şefkat dolu yürekleriyle bizlere her zaman yol gösterici olmuşlar ve karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Bunun içindir ki anne sevgisi en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlenmiş olan annelerimiz, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenerek, aile ve toplum hayatının temel direğini oluştururlar. Bizleri biz yapan, bizi birbirimize kenetleyen, değerlerin yeşertilip, yaşatılmasında, kültürümüzün ve geleneklerimizin devam ettirilmesinde, toplumun şekillenmesinde, geleceğe umutla bakan çalışkan, idealist bir neslin yetiştirilmesinde şüphesiz ki en büyük pay annelerimizindir. Ebeveyne saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler de, evlat yetiştirmenin ulvi bir görev olduğunun idraki içerisinde; bu anlamlı günde onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olarak sevgimizi her fırsatta göstermek ve ömürlerinin sonuna kadar baş tacı etmek en büyük vazifemizdir. Annelerimizin gülen yüzleri, bizler için en değerli hazinedir. Bu duygu ve düşüncelerle; hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.