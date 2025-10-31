Duyduğunuza inanamayacaksınız: 600 yıldır yeni ev yapılmayan köy!

İngiltere’nin Cotswolds Olağanüstü Doğal Güzellik Bölgesi içinde yer alan Castle Combe, dünyada benzeri az görülen bir yerleşim örneği. Köy, 600 yıldır yeni yapılaşmaya izin verilmeden korunduğu için mimarisi neredeyse hiç değişmeden günümüze ulaşmış durumda.

Tarihi Roma dönemine kadar uzanan Castle Combe’un ismi, 12. yüzyılda inşa edilen ancak günümüze ulaşmayan Combe Kalesi’nden geliyor. Köy, 1086 tarihli Domesday Kitabı’nda dahi kayıtlı. Yani, tarih boyunca hep koruma altında olmuş bir yerleşimden söz ediyoruz.

Bugün köydeki tüm yapılar 400 yaşın üzerinde. Yerel yönetim ve halk, tarihi dokuyu korumak için yüzyıllardır yeni bina yapılmasına izin vermiyor.

“Zamanda Donmuş Köy” Dünyadan Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Castle Combe, sadece İngilizlerin değil, dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin de gözdesi.

Dar sokakları, taştan yapılmış evleri ve yemyeşil doğasıyla köy, ziyaretçiler tarafından “zamanın durduğu yer” olarak tanımlanıyor.

TripAdvisor yorumlarında Castle Combe, “İngiltere’nin en huzurlu ve bozulmamış köyü” olarak öne çıkıyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen bu köy, özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası hâline gelmiş durumda.

Yerel halk, köydeki her ayrıntıyı, kapı tokmağından çatı taşına kadar orijinal hâliyle korumaya büyük özen gösteriyor. Bu da Castle Combe’u, Avrupa’nın en iyi korunmuş yerleşimlerinden biri haline getiriyor.

Hollywood’un Gözdesi: War Horse’tan Downton Abbey’e

Castle Combe, yalnızca turistlerin değil, sinema dünyasının da favori mekânı.

Benzersiz atmosferi sayesinde köy, “Stardust” (2007) ve “War Horse” (2011) gibi Hollywood yapımlarına ev sahipliği yaptı.

Ayrıca “Downton Abbey”, “Poirot” ve “Robin of Sherwood” gibi popüler İngiliz dizileri de burada çekildi.

Bu yapımlar sayesinde köy, yalnızca İngiltere’de değil, tüm dünyada tanınan bir kültürel simge hâline geldi.

Bugün Castle Combe, hem mimari sadeliğiyle hem de tarihi atmosferiyle “İngiltere’nin en güzel köyü” unvanını haklı olarak taşıyor.