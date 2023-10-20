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Gündem Duyarlı Müslüman buradan su almaz! Starbucks'tan skandal Filistin adımı
Gündem

Duyarlı Müslüman buradan su almaz! Starbucks'tan skandal Filistin adımı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 01:57:00 - 2023-10-20 02:01:04
Duyarlı Müslüman buradan su almaz! Starbucks'tan skandal Filistin adımı

ABD'li kahve zinciri Starbucks, attığı skandal Filistin karşıtı adımla tepkileri üzerine çekti.

Kahve zinciri Starbucks, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'le dayanışma açıklaması yapan Starbucks çalışanları sendikasına dava açacağını duyurdu.

AA'nın ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinden aktardığı habere göre, Starbucks Genel Müdür Yardımcısı Sara Kelly, sendikanın Filistin ile dayanışma mesajı verdiği paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu. Sendikanın paylaşımının şirketin görüşlerini yansıtmadığını ve paylaşımda Starbucks'ın isminin kullanılmasının insanların kafasını karıştırdığını ileri sürerek sendikaya dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Kelly, bazı müşterilerin söz konusu paylaşımdan dolayı duyduğu öfkeyi mağaza çalışanlarından çıkardığını belirtti.

Sendikanın görüşlerine kesinlikle katılmadıklarını ifade eden Kelly, "Workers United adımızı, logomuzu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ettiği için, bazı insanlar bu paylaşımı yanlışlıkla bizimle ilişkilendiriyor. Workers United, Starbucks adına konuşmamaktadır ve şirketimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Sendikanın sözleri ve eylemleri sadece ve sadece kendilerine aittir" ifadelerini kullandı.

Starbucks'ın Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunuyor.

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