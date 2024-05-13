Duyan şok olmuştu! Hafize Gaye Erkan o göreve mi getiriliyor

Recep Erçin, Merkez Bankası Başkanı iken görevden alınan Hafize Gaye Erkan’la ilgili son günlerde ortalıkta dolaştırılan birtakım iddiaları köşesine taşıdı. Aydınlık’taki yazısında, Erkan’ın BDDK veya Cumhurbaşkanlığı nezdinde yetkili bir konuma getirileceği haberlerinin kötü niyetli ve ekonomide iki başlılık çıkarmaya yönelik olduğuna işaret eden Erçin, şunları kaydetti:

“Sanki daha iki hafta önce internet medyası ve sosyal medyadaki uydurma haberleri eleştirmemişiz gibi bu hafta yine benzer dezenformasyonla karşılaştık.

Dezenformasyon diyorum çünkü enflasyonla mücadele programı yüzünden vatandaş ağır bir yük altına girerken birileri piyasada vurgun yapmak uğruna durdukları yerden uydurup uydurup yazıyorlar.

Elbette alelade çıkan uydurmalar sosyal medya ile sınırlı kalsa mesele değil ancak geleneksel medya organlarının haber siteleri geniş yer verince bizlerin de telefonları susmuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimdiki gündem konusu, esasen hiç gündemden düşürülmeyen, Hafize Gaye Erkan. Merkez Bankası Başkanı iken görevden alınan Erkan, o günden bu yana medyanın gündeminde. Bir gün kaldığı otel bir başka bir gün nerede görevlendirileceği vs.

Geçen hafta nereden çıktı ise yalancı medya Erkan'a makam bulma yarışına girdi. Hatta birileri BDDK'ya uygun gördü. Kimisi OECD'ye kimileri de Cumhurbaşkanı'nın kendisine yakın bir göreve getireceğini iddia etti.

Esasen görevi biten Merkez Bankası Başkanlarının OECD'ye gönderilmesi Erdem Başçı örneğinde olduğu gibi mümkün. Yine Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığına atanması örneğinden hareketle de bir çıkarım yapılmış olabilir.

Ancak unutulmaması gereken konu bu iki örneğin aksine Erkan'ın görevden alındığı gerçeği.

Başçı görev süresi bittikten sonra Kavcıoğlu da yine yeni bir ekonomi politikası uygulanacağı için başka göreve getirildi.

Şahsen Erkan'ın OECD'ye atanacağı haberi piyasalar açısından olumsuz değil. Hatta bu mümkün de olabilir.

İHRACATÇILARIN BANKASINA MÜDÜR OLABİLİR

Ancak BDDK veya Cumhurbaşkanlığı nezdinde yetkili bir konuma getirileceği haberleri kötü niyetli ve ekonomide iki başlılık yaratmaya yönelik.

Nitekim İngiliz spekülatör Timothy Ash bile, ki kendisi bunu hep yaptığı için iyi biliyor, son birkaç gündeki haber akışının piyasa güveni açısından olumsuz bir durum olduğunu X mesajında vurguladı.

Bu husustaki düşüncem; Erkan gibi CV'si kuvvetli biri kimseden görev beklemeden kendisine iş bulabilir.

Şayet illa ülke içerisinde bir görev tevdi edilecekse örneğin; Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde ihracatçılar tarafından alınarak yeniden faaliyete hazırlanan Türk Ticaret Bankası'nın başına getirilebilir.

Çünkü Erkan, görev sürecinde ihracatçılar ile iyi bir diyalog kurmayı başarmıştı. (…)”