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Duvardaki rutubet nasıl önlenir?

Evlerde meydana gelen ve oldukça can sıkıcı hale gelebilen rutubet, küçük önemler alınarak giderilebilir. Peki ama rutubet nasıl giderilir? Duvardaki rutubet nasıl önlenir? İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 17:17
Duvardaki rutubet nasıl önlenir?

Evlerde meydana gelen ve oldukça can sıkıcı hale gelebilen rutubet, küçük önemler alınarak giderilebilir. Peki ama rutubet nasıl giderilir? Duvardaki rutubet nasıl önlenir? İşte detaylar...

Küf, mantar, bakteri ve nem rutubet oluşumunun başlıca sebepleridendir. Sadece görüntü olarak değil, solunduğunda, sağlık sorunalrını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle evdeki rutubetin bir an önce önlenmesi gerekir. 

Boya ya da alçı yapmak bir önlem olarak görülebilir fakat ilerleyen süreçlerde tekrarlama olasılığı vardır. Doğal yöntemleri kullanarak rutubeti önleyebilir ve zahmetsizce bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Rutubeti almak için kullanmanız gereken şey; Tuz. Yayvan bir kap içerisine, bolca tuzu yayın ve rutubetli kısma koyun. Bir süre sonra tuzun ıslanmaya başladığını göreceksiniz. Tuz, fazlasıyla nemi içine çeker ve kuruluk sağlar. 

Kıyafetlerinizin olduğu bölüme ya da duvarlarınızın diplerine tuz uygulaması yaparak nemden ve rutubetten kurtulabilirsiniz. Dilerseniz duvarları tuz ile ovalamak, antibakteriyel bir etkinin yanı sıra ekstra nem emme etkisine sahiptir.

Dilerseniz tuzu, dekoratif şekilde evin her alanında, vazolarda, bardaklarda ve süs eşyalarında kullanabilirsiniz. Bu sayede ikili kullanım yapmış olursunuz.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:45
  1. Duvardaki rutubet nasıl önlenir?
  2. rutubet nasıl gider
  3. rutubet nasıl silinir
  4. rutubetli ev nasıl temizlenir
  5. rutubet
  6. rutubet nasıl giderilir
  7. rutubet nedir
  8. rutubet nasıl temizlenir
  9. rutubet lekesi temizliği
  10. rutubetten nasıl kurtulunulur
  11. rutubetli ev
  12. rutubetin sağlığa zararları
  13. rutubet oluşmaması için yapılması gerekenler
  14. Rutubet kokusu nasıl geçer?
  15. evdeki rutubet nasıl önlenir
  16. evdeki rutubet nasıl gider
  17. Rutubet kokusu nasıl giderilir?
  18. rutubet tuz
  19. tuzun rutubetlenmesi
  20. nem ve rutubet boyası
  21. rutubet boyası
  22. rutubet koruyucu
  23. rutubet astarı
  24. rutubet nasıl önlenir
  25. rutubet için dış cephe
  26. rutubettte dış cephenin etkisi

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