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Duvara yazı yazan 3 PKK'lı tutuklandı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde duvara PKK lehine yazı yazmaktan yargılanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

14 Ağustos 2018 Salı 16:10
Duvara yazı yazan 3 PKK'lı tutuklandı!

Sakarya'da PKK terör örgütü sempatizanlığı yapmak için duvara PKK lehine yazı yazan 3 şüpheli tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK'ya yönelik faaliyetleri önleyip deşifre etmek amacıyla yürütülen operasyona bir yenisi daha eklendi. Terör ögütü lehine duvara yazı yazılması olayına karışan 3 şüpheli sahış yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri bittikten sonra mahkemeye çıkarılan 3 zanlı 'Terör ögütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine nakledildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:10
  1. Sakarya
  2. PKK'lılar tutuklandı
  3. PKK sempatizanları
  4. Duvara yazı yazarken yakalandılar

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