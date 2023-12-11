  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor

Son dakika... Masadan ilk mesajlar! Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta!

İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı

ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü

O ilimizden petrol fışkırıyor! Saatte bin varilden fazla petrol çıkmaya başladı, herkes şaşkına döndü

Savcıyı öldürmek için kiralık katil tuttular! Ölüm listesi ortaya çıktı!

Yunanistan'da çok büyük panik! 'Türkiye bölgeyi taramaya başladı! Yakında kuracak' diyerek duyurdular

Altın artacak mı, düşecek mi? Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi!

Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!

Petrol zengini ülkeden beklenmedik karar! Artık ABD ve İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye odaklanacağız
Kadın - Aile Dut yaprağı! Size, şaşkına çeviren olay karışımı verelim! Dut kurusu, bu ilk kez yapıldı! Şifanız yanı başınızda
Kadın - Aile

Dut yaprağı! Size, şaşkına çeviren olay karışımı verelim! Dut kurusu, bu ilk kez yapıldı! Şifanız yanı başınızda

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:08:00 - 2023-12-11 18:12:15
Dut yaprağı! Size, şaşkına çeviren olay karışımı verelim! Dut kurusu, bu ilk kez yapıldı! Şifanız yanı başınızda

Özellikle meyvesi yaz dönemlerinde tercih edilen ve çok faydalı olan fakat dut yaprağı da insan vücuduna da birçok faydası bulunmaktadır. Kurutulmuş ya da tazesiyle çayı yapılmaktadır. Ayrıca harika dolması da olmaktadır. İnanılmaz dut çayının faydaları nelerdir?, Dut yaprağının faydaları nelerdir?, dut yaprağının faydaları?, işte bu soruların yanıtı…

Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir?

-Özellikle kan basıncı seviyesinin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde kan şekeri seviyesini de kontrol etmektedir.
-Dut yaprağı özellikle şeker hastalığı için oldukça faydalıdır.
-Ayrıca tansiyonu dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.
-Hatta dut yaprağının kötü kolesterolü düşürücü özelliği de bulunmaktadır.
-Tam bir karaciğer dostudur. Ayrıca karaciğer hastalıklarının önlenmesinde de yardımcı olmaktadır.
-Çok güçlü antioksidanlar sayesinde göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. Göz hastalıklarına karşı da koruyucudur.
-Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olmaktadır. Ayrıca kalbin ritmini de dengelemektedir.
-Dut yaprağının diğer bir özelliği ise bağırsakları en iyi şekilde temizlemesidir.
-Sadece bağırsakları temizlemiyor, karaciğeri de temizlemektedir.
-İçerisinde A, B1, B2, ve B6 vitaminleri oldukça zengin bulunmaktadır.
-Ayrıca antioksidan bakımında da zengin olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bu sayede vücuda girebilecek hastalıklara karşı da korucu olmaktadır.
-Demir, çinko, magnezyum, potasyum, protein ve kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.
-İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde vücudun vitamin ihtiyacını da karşılamaktadır. Ayrıca kemik sağlığına olumlu yönde çok sayıda katkısı da bulunmaktadır.
-Sindirim sistemini güçlendirir. Bu sayede kabızlık gibi sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır.
-Dut yaprağının içerisinde bulunan vitaminler sayesinde saç sağlığına inanılmaz faydaları bulunmaktadır.
-Özellikle karaciğer kanserini önleyicidir.
-Kan şekerinin düşürülmesinde de yardımcı olmaktadır.
-Dut yaprağının yaşlanmaya karşı da etkisi bulunmaktadır.

Dutun Kullanımı Nasıldır?

Yaprağın hem kurutulmuş hem de tazesinde saç yapılabilir. Kaynamış suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demleme süresi dolduktan sonra ise ılık şekilde günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir.
Dut yaprağından dolma da yapılmaktadır. Zeytin yağlı dolması da çok faydalı olmaktadır.
Faydalıdır fakat yine de çayı çok fazla tüketilmemelidir.

Unutkanlık, bunama riski: Modern çağın yaygın sorununu yaşıyor! cepteki tehlike! Duyan herkes kahve yudumladı!
Unutkanlık, bunama riski: Modern çağın yaygın sorununu yaşıyor! cepteki tehlike! Duyan herkes kahve yudumladı!

Sağlık

Unutkanlık, bunama riski: Modern çağın yaygın sorununu yaşıyor! cepteki tehlike! Duyan herkes kahve yudumladı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karabaş otu: Tarihi fark atıyor! Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları! Binbir şifası var
Karabaş otu: Tarihi fark atıyor! Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları! Binbir şifası var

Kadın - Aile

Karabaş otu: Tarihi fark atıyor! Karabaş otunun çok az bilinen müthiş yararları! Binbir şifası var

Kanser olmaya çalışmışız! Dr. Müge'den net mesaj geldi: Omleti sakın böyle pişirmeyin! Halk sağlığını tehdit ediyor
Kanser olmaya çalışmışız! Dr. Müge'den net mesaj geldi: Omleti sakın böyle pişirmeyin! Halk sağlığını tehdit ediyor

Kadın - Aile

Kanser olmaya çalışmışız! Dr. Müge'den net mesaj geldi: Omleti sakın böyle pişirmeyin! Halk sağlığını tehdit ediyor

Çatlama yapmayan püf noktalarıyla içli köfte nasıl yapılır? Ne ile yapılır? Türk mutfaklarımızın vazgeçilmezi
Çatlama yapmayan püf noktalarıyla içli köfte nasıl yapılır? Ne ile yapılır? Türk mutfaklarımızın vazgeçilmezi

Kadın - Aile

Çatlama yapmayan püf noktalarıyla içli köfte nasıl yapılır? Ne ile yapılır? Türk mutfaklarımızın vazgeçilmezi

Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı 2 küçük alana şifa hediye
Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı 2 küçük alana şifa hediye

Kadın - Aile

Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı 2 küçük alana şifa hediye

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23