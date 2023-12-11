Dut yaprağı! Size, şaşkına çeviren olay karışımı verelim! Dut kurusu, bu ilk kez yapıldı! Şifanız yanı başınızda
Özellikle meyvesi yaz dönemlerinde tercih edilen ve çok faydalı olan fakat dut yaprağı da insan vücuduna da birçok faydası bulunmaktadır. Kurutulmuş ya da tazesiyle çayı yapılmaktadır. Ayrıca harika dolması da olmaktadır. İnanılmaz dut çayının faydaları nelerdir?, Dut yaprağının faydaları nelerdir?, dut yaprağının faydaları?, işte bu soruların yanıtı…
Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir?
-Özellikle kan basıncı seviyesinin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde kan şekeri seviyesini de kontrol etmektedir.
-Dut yaprağı özellikle şeker hastalığı için oldukça faydalıdır.
-Ayrıca tansiyonu dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.
-Hatta dut yaprağının kötü kolesterolü düşürücü özelliği de bulunmaktadır.
-Tam bir karaciğer dostudur. Ayrıca karaciğer hastalıklarının önlenmesinde de yardımcı olmaktadır.
-Çok güçlü antioksidanlar sayesinde göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. Göz hastalıklarına karşı da koruyucudur.
-Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olmaktadır. Ayrıca kalbin ritmini de dengelemektedir.
-Dut yaprağının diğer bir özelliği ise bağırsakları en iyi şekilde temizlemesidir.
-Sadece bağırsakları temizlemiyor, karaciğeri de temizlemektedir.
-İçerisinde A, B1, B2, ve B6 vitaminleri oldukça zengin bulunmaktadır.
-Ayrıca antioksidan bakımında da zengin olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bu sayede vücuda girebilecek hastalıklara karşı da korucu olmaktadır.
-Demir, çinko, magnezyum, potasyum, protein ve kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.
-İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde vücudun vitamin ihtiyacını da karşılamaktadır. Ayrıca kemik sağlığına olumlu yönde çok sayıda katkısı da bulunmaktadır.
-Sindirim sistemini güçlendirir. Bu sayede kabızlık gibi sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır.
-Dut yaprağının içerisinde bulunan vitaminler sayesinde saç sağlığına inanılmaz faydaları bulunmaktadır.
-Özellikle karaciğer kanserini önleyicidir.
-Kan şekerinin düşürülmesinde de yardımcı olmaktadır.
-Dut yaprağının yaşlanmaya karşı da etkisi bulunmaktadır.
Dutun Kullanımı Nasıldır?
Yaprağın hem kurutulmuş hem de tazesinde saç yapılabilir. Kaynamış suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demleme süresi dolduktan sonra ise ılık şekilde günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir.
Dut yaprağından dolma da yapılmaktadır. Zeytin yağlı dolması da çok faydalı olmaktadır.
Faydalıdır fakat yine de çayı çok fazla tüketilmemelidir.
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