Dut yaprağı! Size, şaşkına çeviren olay karışımı verelim! Dut kurusu, bu ilk kez yapıldı! Şifanız yanı başınızda

Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir?

-Özellikle kan basıncı seviyesinin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde kan şekeri seviyesini de kontrol etmektedir.

-Dut yaprağı özellikle şeker hastalığı için oldukça faydalıdır.

-Ayrıca tansiyonu dengeleyici özelliği de bulunmaktadır.

-Hatta dut yaprağının kötü kolesterolü düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

-Tam bir karaciğer dostudur. Ayrıca karaciğer hastalıklarının önlenmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Çok güçlü antioksidanlar sayesinde göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. Göz hastalıklarına karşı da koruyucudur.

-Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olmaktadır. Ayrıca kalbin ritmini de dengelemektedir.

-Dut yaprağının diğer bir özelliği ise bağırsakları en iyi şekilde temizlemesidir.

-Sadece bağırsakları temizlemiyor, karaciğeri de temizlemektedir.

-İçerisinde A, B1, B2, ve B6 vitaminleri oldukça zengin bulunmaktadır.

-Ayrıca antioksidan bakımında da zengin olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bu sayede vücuda girebilecek hastalıklara karşı da korucu olmaktadır.

-Demir, çinko, magnezyum, potasyum, protein ve kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.

-İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde vücudun vitamin ihtiyacını da karşılamaktadır. Ayrıca kemik sağlığına olumlu yönde çok sayıda katkısı da bulunmaktadır.

-Sindirim sistemini güçlendirir. Bu sayede kabızlık gibi sorunların tedavisinde de kullanılmaktadır.

-Dut yaprağının içerisinde bulunan vitaminler sayesinde saç sağlığına inanılmaz faydaları bulunmaktadır.

-Özellikle karaciğer kanserini önleyicidir.

-Kan şekerinin düşürülmesinde de yardımcı olmaktadır.

-Dut yaprağının yaşlanmaya karşı da etkisi bulunmaktadır.

Dutun Kullanımı Nasıldır?

Yaprağın hem kurutulmuş hem de tazesinde saç yapılabilir. Kaynamış suyun içerisine atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demleme süresi dolduktan sonra ise ılık şekilde günde 1-2 bardak tüketilmesi yeterlidir.

Dut yaprağından dolma da yapılmaktadır. Zeytin yağlı dolması da çok faydalı olmaktadır.

Faydalıdır fakat yine de çayı çok fazla tüketilmemelidir.