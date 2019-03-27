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Düşük ücret zammı tazminat sebebi mi? Asgari ücretin altında maaş alanlar ne yapmalı

Ocak ayında 2019 yılına ilişkin asgari ücret zammı açıklandı. Yeni yılda asgari ücret zammıyla maaş alan çalışanların yüzü güldü. Peki asgari ücretin altında maaş alan alanlar ne yapmalı? Bir işveren çalışanına asgari ücretin altında ücret verebilir mi? İşçiye asgari ücretin altında maaş ödenmesi durumunda yapılması gerekenler neler? Asgari ücretin altında maaş 2019 haberleri…

27 Mart 2019 Çarşamba 13:09
Düşük ücret zammı tazminat sebebi mi? Asgari ücretin altında maaş alanlar ne yapmalı

Ocak ayında 2019 yılına ilişkin asgari ücret zammı açıklandı. Yeni yılda asgari ücret zammıyla maaş alan çalışanların yüzü güldü. Peki asgari ücretin altında maaş alan alanlar ne yapmalı? Bir işveren çalışanına asgari ücretin altında ücret verebilir mi? İşçiye asgari ücretin altında maaş ödenmesi durumunda yapılması gerekenler neler? Asgari ücretin altında maaş 2019 haberleri…

Mart ayı birçok çalışan açısından yıllık zamların ücretlere yansıtıldığı ay. Çalışanların ücretlerine ilişkin ihtilafların çoğu da bu ayda yaşanıyor. Mevzuatımızda işverenin ücret zammı yapmasını doğrudan zorunlu kılan herhangi bir hüküm bulunmuyor. Prof. Dr. Cem Kılıç düşük ücret zammı tazminat sebebi mi sorusuna açıklık getirdi. İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde ücret zammı yapılacağına ve zammın oranına ilişkin bir kural bulunmuyorsa, ücret zamlarının çerçevesini asgari ücret uygulaması ve eşitlik ilkesi çiziyor. Bunlardan ilkinin anlamı, bir çalışana asgari ücret altında ödeme yapılamaması, eğer çalışan asgari ücret seviyesinde çalışıyorsa, asgari ücretin artırılmasıyla birlikte ücretinin de artırılmasıdır. İkincisi ise buna göre daha karışık ve çalışan açısından talebi daha zor olan eşit işe eşit ücret zammı durumudur.

Düşük ücret zammı neyi ifade eder?

Aynı durumda olan iki çalışan arasında farklı işlem yapmak eşitliğe aykırı olarak kabul edilmektedir. Çalışana kanunda sayılan ayrımcılık nedenleri dışında bir nedene dayalı olarak eşitliğe aykırı uygulamalar yapılması halinde mahrum kalınan haklar talep edilebilmektedir. Mahrum kalınan hakların başında da eşitliğe aykırı olarak uygulanan ücret zamları gelmektedir. İşverenler, iş yerinde çalışan işçilere ayrımı haklı kılan objektif bir neden olmadıkça farklı davranmamak zorundadır. Yargısal denetimde “esaslı nedenlerin olup olmadığına” ve “biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu kılıp kılmadığına” bakılmaktadır. İşçiler arasında ayrımı haklı kılan nedenlerin olması halinde yapılan farklı işlem ayrımcılık oluşturmayacaktır. Benzer nitelikte, aynı veya benzer durumdaki çalışanlara farklı haklar verilmesi, örneğin bazılarının daha yüksek ücretle çalıştırılması veya aynı olayda kusurlu olan iki kişiden birisine disiplin cezası verilirken diğerine hiçbir şey yapılmaması bu yasağın ihlali anlamına gelecektir.

İşverenlerin çoğu, benzer konumda olan çalışanların ücret zammını faklı oranlarda uygularken performans gerekçesine dayanmaktadır. Performans gerçekten de ücret zammı uygulamasında ayrımı haklı kılan nedendir. Fakat bir kişinin performansının düşüklüğü nedeniyle kendisine düşük ücret zammı verilmesi ya da hiç zam verilmemesi ancak işverenin objektif davrandığı, gerçekçi ölçümler yaptığı durumlarda geçerlidir. Objektif olmayan yani diğer çalışanlarla benzer performansa rağmen yıldırmak için yapılan düşük değerlendirmeler ya da ispatlanabilir olgulara dayanmayan sübjektif değerlendirmeler düşük zammın gerekçesi olmayacaktır.

İşveren asgari ücretin altında maaş verebilir mi?

Ücretin asgari ücret altında belirlenmesi geçersizdir. Yani işveren işçiye en az asgari ücret ödemekle yükümlüdür. Aksi halde işçi, ücretinin eksik ödenmesi nedeni ile iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir, diğer şartlar da mevcutsa (belirsiz süreli iş sözleşmesi, en az 1 yıl kıdem) kıdem tazminatını talep edebileceği gibi, kendisine verilen gerçek ücretle asgari ücret arasındaki farkı da talep edebilir.

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:09
  1. Düşük ücret zammı tazminat sebebi mi?
  2. Asgari ücretin altında maaş alanlar ne yapmalı
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  9. İşveren asgari ücretin altında maaş verebilir mi?

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