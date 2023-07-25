Düşük kur, muhalefeti ve fondaş medyayı memnun etmedi! Zillet milletin değil baronların emrinde

Sebahattin Ayan İstanbul

Millet ve memleket lehine olan her kararın karşısında yer alan zillet paydaşları ve fonlu medyası şimdi de ilaç baronlarının emrine amade. İlaç fiyatlarında dünyanın en uygun 5 ülkesinin rakamları baz alınarak ortalama bir Euro-TL dönüşüm oranı belirlenmesini hazmedemeyen CHP ve fonlu medyası, “İlaç döviz kuru, 30 TL’yi aşan Euro’nun yarısından bile az” diyerek, vatandaşın aleyhinde yüksek bir fiyat belirlenmesini istedi.

İlâca yüzde 30'luk zam kesmedi

Kur operasyonları sırasında vatandaşı döviz almaya teşvik eden, etiket oyunlarında zincir marketlerin yanında saf tutan, çikolata kutularında gelen rüşvet paralarıyla e-ticaret kanununu sabote etmeye çalışan zillet paydaşları ve ihanet medyası şimdi de ilaç baronlarının sözcülüğüne soyundu. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değerinin temmuz ayı itibariyle 14,0387 TL olarak sabitlenmesine tepki gösteren CHP ve besleme medyası, zam bekleyen ilaç firmalarının mağdur edildiğini öne sürerek çok kirli bir algı operasyonuna soyundu.

Bunlar kimden yana?

İlaç üreticilerinin kârından kısıtlamaya giden genelgeye tepki gösteren CHP’nin eczacı kökenli Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “İlaç döviz kuru, 30 TL’yi aşan Euro’nun yarısından bile az. İlaç yokluğu kaçınılmaz” derken, Karar gazetesi ‘İlaçtan tasarruf olur mu” manşetiyle yeni fiyatın gerçek kurun yarısında kalmasından şikâyetçi oldu. İlaçta Euro-TL dönüşüm oranının serbest piyasa değerinin yarısı kadar belirlenmesini bağlamından koparan Cumhuriyet ve Birgün gibi gazetelerle benzer ifadeler kullanan Saadet Partisi’nin yayın organı Milli Gazete ise, “Kimseye ilaç olmadı” başlıklı manşetinde, yeni fiyatın ne vatandaşı ne de eczacıları memnun etmediğini yazdı. En büyük toplu alıcı olan devletin serbest piyasada yaklaşık 30 lira olan 1 euronun fiyatını ilaç alımlarında yüzde 30.5 artışla 14,0387 TL’ye sabitlemesini az bularak isyan eden CHP ve mütareke medyasının vatandaşın aleyhindeki skandal tutumu, malum zihniyetin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Baronların borazanları

CHP ve besleme medyasının skandal tutumunu Akit’e değerlendiren Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Metin Memiş ise, şunları dile getirdi: “Sağlık Bakanlığı ithal ilaçların satışı konusunda fiyat istikrarı sağlamak ve kur dalgalanmalarına karşı tüketiciyi muhafaza etmek amacıyla çok titiz davranıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden en az 5, en fazla 10 ülkenin ilaç fiyatlarını referans alarak kur sabitlemesi yapıyor. Bu kapsamda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 euro değeri 24 Temmuz 2023 tarihi itibariyle % 30b5 oranında artırılarak 14.0387 lira olarak belirlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yüzde 30.5 artışı yeterli bulmayan ilaç firmaları ve medya bazı ilaçlara ulaşılamayacağı, bazılarının piyasadan çekileceği gibi söylemler ile fiyatların artırılmasını talep ediyor. Malum zihniyet ve medyası tıpkı kur operasyonlarında olduğu gibi ilaç fiyatlarında da vatandaşın yanında yer almak yerine tarafını sermayeden yana belirlemiştir.”

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