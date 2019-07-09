Kamu kurum ve kuruluşlarına girmek isteyenler KPSS sınavına girmek zorunda. Kamu kurum ve kuruluşları KPSS puanına göre alımlarını yapıyor. Bu alımlar KPSS en yüksek puanından başlanıp düşük puana göre sıralanıyor. KPSS’den yüksek puan alan adaylar kamu personel alımlarında avantajlı durumda. Peki düşük KPSS puanı alan adaylar kamu kurumlarına atanır mı? Düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumlar hangileri? KPSS puanıyla alım yapan kurumlar 2019? İşte düşük KPSS puanı ile alım yapan kurumların listesi.

KPSS puanı ile alım yapıyor ve adayların KPSS den almış oldukları puanlar sıralanarak en yüksek puana sahip olan adaylar atanmaya hak kazanıyor. Kamu personel alımlarında atanacak ön lisans ve lisans mezunu adayların KPSS’den en az 50 puan almaları gerekmektedir. Kurumların kamu personel alım başvuru şartlarına uyanların KPSS puanı düşükte olsa atmaları muhtemel.

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