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Düşük göz kapağı için uygulanacak 2 doğal maske tarifi

Cildinizi ihmal ettiğiniz ve zararlı şeyler tükettiğinizde, cilt elastikiyetini kaybeder ve göz bundan nasibini alır. Göz kapağı ilerleyen yaşlarda derinin sarkması sonucu düşebilir. Bu sorunu düzeltmek için uygulamanız gerekenlerde tam olarak bu haberde...

30 Temmuz 2019 Salı 10:56
Düşük göz kapağı için uygulanacak 2 doğal maske tarifi

Göz kapakları zamana meydan okuyamayanlardan. Birde en hassas bölge olması nedeniyle, en ufak bir darbe ya da ovalamada bile kendinisalabiliyor. 

Göz kapaklarınızın sarkmasını istemiyor ve her daim dinç görünmek istiyorsanız, aşağıda vereceğimiz tarifleri mutlaka uygulayın.

Aloe veralı maske

Besleyici ve lif desteği sağlayan her türlü besin olduğu için bu maske sorunlarınızı ortadan kaldırmaya yardım edecektir. 

  • 1 yemek kaşığı yulaf
  • 2 yemek kaşığı yoğurt 
  • 2 yemek kaşığı aloe vera jeli 
  • 2-3 adet salatalık dilimi

Öncelikle salatalıkları soyun. Bütün malzemeleri blenderdan geçirin.

Gözünüze bir pamuk yardımıyla tutturun ve 20 dakika bekletin. Ardından ılık su ile durulayın.

Ballı karışım

Elmanın lifli yapısı, bal ve papatyanın onarım gücü sayesinde deri üzerindeki elastikiyet korunurken, kakao ile de gerginlik sağlamış olacaksınız.

  • 1 adet elma
  • 2 yemek kaşığı bal 
  • 3 yemek kaşığı demlenmiş papatya çayı
  • 1 tatlı kaşığı kakao

Elmaları blenderdan geçirin ve kalan malzemeleri üzeine ekleyin.

Göz kapaklarınızda 20 dakika kadar pamukla bekletin ve ılık su ile durulayın.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:56
  1. göz
  2. sağlık
  3. doğal tedavi
  4. bitkisel çözümler
  5. göz kapağı

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