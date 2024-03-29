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Dünya Düşük doğum oranlarına sahip ülkede flaş hamle: 75 bin dolar ödenecek
Dünya

Düşük doğum oranlarına sahip ülkede flaş hamle: 75 bin dolar ödenecek

Yeniakit Publisher
2024-03-29 01:39:00 -
Düşük doğum oranlarına sahip ülkede flaş hamle: 75 bin dolar ödenecek

Güney Koreli bir şirket, ülkenin düşük doğum oranlarıyla başa çıkmaya yardımcı olmak için çarpıcı bir yöntem buldu. Şirket çalışanlarına çocuk başı 75 bin dolar vereceğini bildirdi.

Seul merkezli bir inşaat firması olan Booyoung Group, düzenlediği basın toplantısında çalışanlarına "her bebek sahibi olduklarında" 100 milyon Kore wonu yani 75 bin dolar ödemeyi planladıklarını duyurdu.

Şirket ayrıca 2021'den bu yana toplamda 70 bebek sahibi olan çalışanlara toplamda 7 milyar Kore wonu yani 5,25 milyon dolar nakit ödeme yapacağını da sözlerine ekledi.

Hükümetin inşaat için arazi sağlaması durumunda, üç bebeği olan çalışanlara 300 milyon Kore wonu yani 225 bin dolar nakit veya kiralık konut alma arasında seçim yapma seçeneği verilecek.

Güney Kore resmi verilere göre şu anda dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip. Uzmanların tahminlerine göre bu oranın 2025 yılına kadar daha da düşmesi bekleniyor.

Şirket konuyla ilgili açıklamasında, "Umarım doğumları teşvik etmeye ve ülkenin geleceğiyle ilgili endişelere katkıda bulunan bir şirket olarak tanınırız" diye konuştu.
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