Düştükleri hale bakın! Fransa hükümetinden halka yakacak odun...

Avrupa’da enerji krizi devam ediyor. Fransa'da hükümet, vatandaşlara kış aylarında yakması için odun yardımında bulunuyor.

Fransa'da vatandaşların hükümetten 50 ila 200 euro arasında yardım alacağı duyuruldu.

Yardımın internet üzerinden başvuru yapılarak alınabileceği belirtildi. Yardımlar gelirine ve oturdukları evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

Fransa parlamentosu, yakacak odun almakta zorlananlara yardım etmek için bu ay 230 milyon euro bütçe ayırmıştı.

Ekonomi Bakanlığı'na göre en az 2.6 milyon hane yardımlardan faydalanabilecek.

Hükümet, geçen ay da doğalgaz yardım planını yürürlüğe koymuş, bazı aileler 100 ila 200 euro arasında yardım almaya hak kazanmıştı.

Bununla beraber diğer birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesi gibi Fransa da kış mevsiminde kesintileri önlemek amacıyla enerji tasarrufu planı başlatmıştı.