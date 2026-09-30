Düşman telsizine sahte sinyal gönderebilen öğrenci projesine TEKNOFEST'te ödül

Ankara'daki Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, düşman telsizinin yönünü ve yaklaşık konumunu tespit edip bu telsizlere aldatmaya yönelik sahte sinyaller gönderebilen bir elektronik destek sistemi geliştirdi. Sistem, TEKNOFEST kapsamında 18-20 Eylül'de Diyarbakır'da düzenlenen Elektronik Harp Yarışması'nda Elektronik Destek Alanında 'en iyi sistem mimarisi' ödülünü kazandı.

'Evolution' adlı takımda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Buğrahan Bulduk, Emre İskenderoğlu ve İsmail Efe Akdemir ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ertuğrul Gümüş yer aldı. Dr. Öğretim Üyesi Hayrullah Yıldız'ın rehberliğindeki ekip, sistemin üzerinde 1 yıl çalıştı.

Sistemle elektromanyetik ortamda bulunan sinyallerin tespit edilmesi, frekans ve bant genişliği gibi parametrelerinin belirlenmesi, sinyalin geldiği yönün ve kaynağın yaklaşık konumunun tespit edilmesi hedeflendi. Anten tasarımlarından sinyal işleme ve bant tarama yazılımına, sistem arayüzünden prototipin fiziksel üretimine kadar projenin farklı aşamalarını öğrenciler kendi çalışmalarıyla geliştirdi.

Yarışma kapsamında farklı saha senaryolarında test edilen sistem, açık alanda ve zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen uygulamalarda yaşanan teknik aksaklıklara rağmen görevleri yerine getirerek ödüle layık görüldü.

'Vietnam Savaşı'nda kullanılmış bir sistem'

Takım kaptanı Buğrahan Bulduk, geliştirdikleri sistemin elektronik harp alanında kullanıldığını, düşman hattında arka planda duran pasif bir sistem olduğunu söyledi. Bulduk, "Bu sistemde, gelen sinyalin modülasyon türü, varsa protokol türü, bant genişliği ve sinyalin gücü gibi değerleri okuyabiliyoruz. Güç değeri mesafeye bağlı olsa bile ne taraftan geldiğini yönlü anten kullandığımız için kestirebiliyoruz" dedi.

Yöntemin geçmişine de değinen Bulduk, "Bu sistem eski Vietnam Savaşı'nda kullanılmış bir sistem. Yine bizim kullandığımız gibi onlarda üçgenleme metodu kullanarak, üç tane kerteriz açısı çekerek düşman telsizinin yaklaşık konumunu ve yönünü bulmaya yönelik bir sistem olarak kullanıldı" diye konuştu.

'Yerli ve milli olarak tasarladık'

Öğrencilerden Ertuğrul Gümüş, sistemin arayüz kısmını tasarladıklarını anlattı. Gümüş, "Sistemimizde öncelikle hangi frekansla yayın yapıldığını bulup ardından o yayılan frekansın parametrelerini çıkarabiliyoruz. Ardından da bu sinyali analog ve sayısal olarak ayırdıktan sonra dinleyip yönünü ve kolunu tespit edebiliyoruz" dedi.

Arayüzü arkadaşlarıyla birlikte "yerli ve milli olarak" tasarladıklarını belirten Gümüş, "Projeyi tasarlarken, ülkemizin savunma sanayisine katkıda bulunmak için; askeri sahada hem düşmanın irtibatını hem de dost müttefiklerle irtibatını kullanmak için tasarladık" ifadesini kullandı.

Danışman Yıldız: 'Çok başarılı bir çalışma'

Danışman Dr. Öğretim Üyesi Hayrullah Yıldız, bütün tasarımların öğrencileri tarafından yapıldığını belirtti. Gerçek bir elektronik destek ve elektronik taarruz sisteminin birçok sistemi içinde barındıran, 'sistemlerin sistemi' denecek çapta bir iş olduğunu anlatan Yıldız, ortaya çıkan ürünün esasen bir prototip olduğunu, öğrencilerin bunu çok iyi başardığını söyledi.

Yıldız, "Bu tip sistemleri çalıştırmak, tasarlamak çok zordur. O yüzden bu yapılan çalışma çok başarılı bir çalışma" ifadelerini kullandı.