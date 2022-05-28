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Siyaset Düşman çatlatan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı
Siyaset

Düşman çatlatan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı

TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev Akıncı SİHA'yı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 20:28:00 - 2022-05-28 20:39:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte TEKNOFEST Azerbaycan alanındaki stantları ziyaret ederek silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’deki TEKNOFEST Azerbaycan programını sürdürüyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarışmalarda dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdikten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile TEKNOFEST alanındaki stantları ziyaret etti.

 

Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı

Silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektiren iki lider, Selçuk Bayraktar’dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı’ya imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.

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