Düşen Azerbaycan uçağını Türk askeri buldu!
Geçtiğimiz hafta Hazar Denizi'nde düşen Azerbacan şavaş uçağı, TSK'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi tarafından bulundu.10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-29 savaş uçağının bulunması amacıyla bölgeye giden SAK timinin, uçağın enkazını ROV cihazıyla tespit ettiği belirtildi.
Enkazın tespitinin ardından dalış yapılarak, uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsünün alındığı kaydedildi.
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