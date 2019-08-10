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Düşen Azerbaycan uçağını Türk askeri buldu!

Geçtiğimiz hafta Hazar Denizi'nde düşen Azerbacan şavaş uçağı, TSK'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi tarafından bulundu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
Düşen Azerbaycan uçağını Türk askeri buldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazar Denizi'ne düşen Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MİG-29 savaş uçağının bulunması amacıyla bölgeye giden SAK timinin, uçağın enkazını ROV cihazıyla tespit ettiği belirtildi.

Enkazın tespitinin ardından dalış yapılarak, uçağın büyük ve küçük parçalarının görüntüsünün alındığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:11
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Hazar Denizi
  3. Azerbaycan Hava Kuvvetler
  4. MİG-29
  5. SAK
  6. ROV cihazı
  7. düşen Azerbaycan uçağı

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