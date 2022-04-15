Duşakabin temizliği nasıl yapılır | Duşa kabin camı nasıl temizlenir? Poşetle duşakabin temizliği

Hepimizin evinde olan market poşetinin bu konudaki marifetini henüz tecrübe etmediyseniz bu yazımızdan sonra mutlaka denemek isteyeceksiniz.

Poşetle duşakabin temizliği

Market poşetini, saplı süpürgenin ucuna geçirin ve kayarak sopadan çıkmaması için güzelce bağlayın. Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşet üzerine yeterli miktarda dökün. Duşakabin camlarını ıslatın ve poşeti ıslak cam üzerine sürterek, tüm camların her yerine ulaşacak şekilde güzelce temizleyin.

Banyo temizliği

Duşakabinde olduğu gibi banyo fayansları ve hatta musluklarda da poşet ile temizlik yapmanız mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler yine aynı. Sadece bu sefer uzun saplı süpürge yerine elinizi kullanabilirsiniz.

Banyo musluklarını temizlemek için temizleyiciyi musluk yüzeyine dökün. Poşet yardımı ile deterjanı her yere dağıtarak ve güzelce ovarak temizleyin. Temizleme işlemi bittikten sonra iyice durulayın. Sonuç ışıltılı ve parlak musluklar!

Fayans temizliği için de yöntem yine aynı.

Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşetin üzerine dökün. Sonrasında poşeti isterseniz elinize geçirerek, isterseniz bir bez gibi kavrayarak yüzeye sürtme yoluyla deterjanı tamamen köpürterek temizleyin. Tüm yüzeyler temizlendikten sonra bol suyla güzelce durulayın. Bu yöntemle sadece banyo ve duşakabin gibi bölümleri değil, aynı zamanda çelik tencere ve çaydanlıklarınızı, tüm musluk başlıklarınızı, ocak, davlumbaz gibi tüm yüzeyleri kolaylıkla temizleyebilir ve harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

Güçlü ve koruyucu: sirke ile temizlik

Özellikle cam ve plastik maddelerin oluşturduğu duşakabinlerde karşılaşılan en büyük sorun, inatçı su lekeleridir.

Su lekeleri zamanla kireç lekesine dönüşür ve duşakabin camını tamamen kaplamaya başlar.

Siz de su lekelerinden şikayetçiyseniz ve her yöntemi deneyip yine de fayda göremiyorsanız, duşakabin temizliğini sirke ile çözmek artık kolay!

Doğal bir temizlik malzemesi olarak tercih edeceğiniz sirke sayesinde, çok kısa bir zaman içerisinde inatçı su lekelerine veda edebilir ve daha parlak bir duşakabine kavuşabilirsiniz.

Duşakabin kireç lekesi nasıl çıkar?

Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

Duşakabin temizliği nasıl yapılır?

Karbonat ve sirke ile ekstra hijyen

Duşakabin temizliğinde tek başına kullanacağınız sirkeyi daha güçlü bir temizlik malzemesine dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz?

Bu yöntem sayesinde derinlemesine bir temizlik elde edebilir ve aynı zamanda daha hijyenik bir duşakabin temizliği yapabilirsiniz.

Küçük bir kap içerisine bir fincan karbonat koyun ve üzerine bu karbonatı hamursu kıvama getirecek kadar sirke ekleyin. Elde ettiğiniz karışım tamamen homojen bir hal aldıktan sonra temizlemek istediğiniz bölgeye bir sünger yardımıyla sürün ve 15 dakika kadar bekletin. Ardından güzelce yıkayıp kurulayın. İlk denemeden itibaren duşakabin temizliğinde sirke ve karbonat ikilisinden çok memnun kalacaksınız!

Camdaki su ve kireç lekesi nasıl çıkar?

Limon ya da portakal yağı kullanmayı dene. Suya birkaç damla yağ damlat ve bu çözeltiyi cama sürmek için bir sünger ya da havlu kullan. Lekelere nüfuz etmesini bekle, ardından havluyla ya da süngerle hafifçe ov. Bu çözeltiyi, su ya da her zaman kullandığın cam temizleyiciyi kullanarak camdan temizle.

Duşakabin kireç ve su lekesi nasıl çıkar?

Duşakabinde günlük temizliğinizi yaptıktan sonra kireç lekesi gördüğünüz yerleri, temizlik bezinizin üzerine bir miktar elma sirkesi veya limon döküp, silin. Asidik yapıları sayesinde, çok fazla ovalamanıza bile gerek kalmayacak. Lekelerin kolayca çıktığını göreceksiniz.