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Ekonomi

Dürüst yaklaşanlar da var

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün yayınladığı “Gelişen Piyasa (EM) Ekonomilerinde Nicel Genişleme (QE)” başlıklı raporunda Türkiye, Nijerya’dan sonra en az mali teşvik açıklayan ülke olmasına rağmen bu yıl toplam üretimi - faktör maliyetleri üzerinden - Kore ve Hindistan’dan sonra en az daralan ülke olarak yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:12:00 -
Dürüst yaklaşanlar da var

IIF başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin en büyük güçlerinden birinin ihracat sektörü olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en güçlü yanlarından biri hacim olarak diğer EM’lerden pozitif ayrışan ihracat sektörü. Bunun nedeni, sektörün hakiki gücü ve inovasyonu, 2014’ten bu yana reel efektif bazda yüzde 30 değer kaybeden para birimi ve emtia ihracatçısı olmaması” dedi.

 

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