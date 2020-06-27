Dürüst yaklaşanlar da var

IIF başekonomisti Robin Brooks, Türkiye’nin en büyük güçlerinden birinin ihracat sektörü olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en güçlü yanlarından biri hacim olarak diğer EM’lerden pozitif ayrışan ihracat sektörü. Bunun nedeni, sektörün hakiki gücü ve inovasyonu, 2014’ten bu yana reel efektif bazda yüzde 30 değer kaybeden para birimi ve emtia ihracatçısı olmaması” dedi.