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Durum kontrolden çıktı! Suudi hanedanı karıştı

Kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının Suudi Arabistan yönetimi içinde krize yol açtığı öğrenildi.

19 Ekim 2018 Cuma 21:39
Durum kontrolden çıktı! Suudi hanedanı karıştı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili krizin Suudi kraliyeti içinde gerginliğe yol açtığı, olayla ilgili Veliaht Prens tarafından yeterince bilgilendirilmeyen Kral'ın devreye girerek ipleri ele aldığı iddia edildi.

Reuters haber ajansı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak Suudi hanedanı içinde de karmaşa yaşandığını bildirdi. Ajansın Suudi kraliyet ailesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla Riyad'da patlak veren krizi yönetmek için, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un doğrudan devreye girmek zorunda kaldığı belirtildi.

Reuters'ın kraliyet ailesine yakın beş farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, Kral Selman'ın, Kaşıkçı olayındaki gelişmelerle ilgili veliaht Prens Muhammed'in danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve bu nedenle durumun ciddiyetinin ancak krizin uluslararası nitelik kazanması sonrasında farkına vardığı belirtiliyor. Prens'in danışmanlarının Kral'ı Suudi televizyonlarındaki parıltılı haberlerle oyaladığı da kaynakların verdiği bilgiler arasında.

Kaynaklardan biri, "Prens Muhammed olayı kraldan uzak tutmaya çalışsa da başaramadı, çünkü Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili haberler kralın seyrettiği bütün Arap ve Suudi kanallarındaydı" diye konuştu. Aynı kişi sözlerine, "Kral, yardımcılarına ve Prens'e olayı sormaya başladı. Kaşıkçı olayı uluslararası kriz haline geldiğinde sonunda prens ona söylemek ve müdahil olmasını istemek durumunda kaldı" diye devam etti.

2015 yılında tahta oturan Kral Selman, 2017 yılında oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht prens ilan etmiş ve ülkenin günlük işleyişiyle ilgili pek çok yetkiyi prense devretmişti.

"Prens babasını durum kontrolden çıkınca bilgilendirdi"

Riyad yönetiminin, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını defalarca yalanlamasının ardından ABD'den gelen tepkiler üzerine Kral'ın devreye girmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Reuters'a bilgi paylaşan kaynaklardan bir diğeri, "Prens, durum kontrolden çıktığında ve ABD'de gürültü koptuğunda babasını bilgilendirdi ve yüzleşmeleri gereken bir sorun olduğunu söyledi" diye konuştu. Aynı kişi, veliaht prensin ve yardımcılarının başlangıçta krizin geçeceğini düşündüklerini ancak gelen tepkileri hesap edemediklerini ifade etti.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:39
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı

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