  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Ekonomi Durukan Şekerleme çikolata pazarına giriş yaptı
Ekonomi

Durukan Şekerleme çikolata pazarına giriş yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Durukan Şekerleme çikolata pazarına giriş yaptı

Durukan Şekerleme, yeni nesil çikolata markası Vit’Love Toscani ile çikolata pazarına iddialı bir giriş yaptı. Türkiye’de satışa sunulan ürünlerle birlikte ihracat sevkiyatları da eş zamanlı olarak başladı. Şirket, yeni yatırımıyla hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında büyümeyi hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen şekerleme üreticilerinden Durukan Şekerleme, yeni nesil çikolata markasına yönelik yatırımını tamamladı. Vit’Love Toscani markasıyla pazara giriş yapan şirket, Türkiye’de seçili satış noktalarında raflara çıkarken, ilk ihracat yüklemelerini de eş zamanlı olarak gerçekleştirdi.

Meyve ve çikolatada yeni lezzet deneyimi

Özenle geliştirilen reçetelerle hazırlanan Vit’Love Toscani ürünleri, yüksek kaliteli çikolata ve titizlikle seçilen içeriklerle üretildi. Meyve ve çikolatanın dengeli birlikteliğini merkeze alan marka, dondurularak kurutulmuş şekerlemeleri çikolatayla buluşturarak yeni nesil bir lezzet deneyimi sunuyor. Sade, güçlü ve modern bir ürün yaklaşımıyla geliştirilen Vit’Love Toscani ürünleri, günümüz tüketici beklentilerine ise net bir karşılık veriyor.

 

İç pazar ve ihracata yönelik güçlü üretim altyapısı

Vit’Love Toscani markasıyla önümüzdeki dönemde hem yurt içinde erişimi artırmayı hem de ihracat pazarlarında büyümeyi hızlandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, yeni nesil çikolata markası hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yatırımla birlikte kurduğumuz üretim altyapısını, hem iç pazar hem de ihracat kanallarında sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde planladık. Vit’Love Toscani markamız Türkiye genelinde satış noktalarında raflardaki yerini almaya başladı. Uluslararası pazarlara yönelik sevkiyat faaliyetlerimize de eş zamanlı olarak başladık. Yeni markamızla çikolata kategorisinde uzun vadeli bir değer yaratırken, tüketicilere keyifli ve fark yaratan bir lezzet deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin silahı İsrail'in aklını aldı
Teknoloji

Türkiye'nin silahı İsrail'in aklını aldı

ÇELİKKUBBE’nin bileşenlerinden HİSAR-A kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte İsrail başta olmak üzere Türkiye düşmanlarının aklını..
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü
Gündem

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Türkiye'nin Somali ile ortaklaşa kurmayı planladığı uzay limanı projesini hedef alan CHP'li Muharrem İnce, eleştiri oklarını savururken adet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23