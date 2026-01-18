Dursun Özbek transfer yapmayı unuttu mu? Galatasaray tribünlerinden istifa sesleri yükseldi!
Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta taraftlar yönetime tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları Gaziantep FK'nın golünün ardından "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü golsüz eşitlikle geçiliken 73'te konuk Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Gaziantep FK'nın golünü Mohamed Bayo kaydetti.
TRİBÜNDE İSTİFA SESLERİ
Gaziantep FK'nın golünün ardından sarı-kırmızılı takımın taraftarları yönetime tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları “Yönetim istifa” tezahüratı yaptı. 1-1 sona eren maçın ardından taraftarlar yönetime tepki göstermeye devam etti.