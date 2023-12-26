Dursun Özbek, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 26.12.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler belli oldu.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 23.12.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca ve 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi CAN GEBETAŞ ’ın 23.12.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan“ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ ’nin 25.12.2023 tarihinde sosyal medyada (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan“ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Tali

ÖNE ÇIKAN VİDEO

matı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4-GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 24.12.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon talimatı’nın 5. maddesi uyarınca ve 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesaplarından (X ve youtube) yapılan paylaşımda ve beyanlarda yer alan “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK ’in 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan (X) paylaşımda yer alan“ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERDEN TİMUR’ un 25.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan yer alan“ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 25.12.2023 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 25.12.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 25.12.2023 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."