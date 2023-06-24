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Spor Dursun Özbek öyle bir bomba patlatacak ki... Yok artık! Kaç dolar harcanacak
Spor

Dursun Özbek öyle bir bomba patlatacak ki... Yok artık! Kaç dolar harcanacak

Yeniakit Publisher
2023-06-24 12:31:00 -
Dursun Özbek öyle bir bomba patlatacak ki... Yok artık! Kaç dolar harcanacak

Galatasaray'ın Avrupa liglerinin birinden bir pilot takım alacağı uzun süredir gündemdeydi... Bulgaristan'dan gelen iddiaya göre, Levski Sofya'nın sahibi Nasko Sirakov, kulübün hisseleri için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile pazarlık halinde...

Galatasaray'ın Avrupa liglerinin birinden bir pilot takım alacağı uzun süredir gündemdeydi... Bulgaristan'dan gelen iddiaya göre, Levski Sofya'nın sahibi Nasko Sirakov, kulübün hisseleri için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile pazarlık halinde...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Dursun Özbek'in Burgaristan ekibi Levski Sofya'nın hisselerini satın almak için görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Bulgar yayın organı 24chasa'nın haberine göre; Levski Sofya'nın sahibi Nasko Sirakov, kulübün hisseleri için Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek ile pazarlık yapıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek haberde oteller zinciri sahibi olarak tanıtılıyor. İddiaya göre; Sirakov ile Özbek'in görüşmeleri devam ediyor.

Son dönemde maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren efsane kulübün Katar'da yaptığı kamp masraflarını da yeni kulüp sahibinin ödediği iddia ediliyor. Levski Sofya kulübünün yetkililerinin yeni talipler için görüşmeler gerçekleştirdiği de belirtildi.
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Ayrıca kulübün hisselerine Sırp milyarder Dragan Šolak'ın da ilgilendiği gelen haberler arasında...

Geçtiğimiz aylarda, Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerin arka planındaki isim başkanvekili Erden Timur'un, Belçika'dan kulüp satın aldığı gündeme gelmişti. Tgrthabere göre;

Timur, Belçika 3. Lig ekibi Olympic Club Charleroi'yi satın aldığı konuşulmuştu ancak sonrasında bu iddiaların gerçeklik payı olmadığı ortaya çıkmıştı.

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