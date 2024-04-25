Dursun Ali Taşçı hayatını kaybetti
Akit gazetesi eski yazarlarından Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ali Taşçı, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Namaz Gönüllüleri Platformu çalışmalarında yer alan eğitimci yazar Dursun Ali Taşçı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.
Dursun Ali Taşçı'nın cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından memleketi Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verilecek.
Türkiye Yazarlar Birliği'nden açıklama
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul şubesinden Yazar Dursun Ali Taşçı'nın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımlandı.
Mesajda, ''Değerli Ağabeyimiz Yönetim Kurulu üyemiz Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Mekanı cennet, menzili mübarek olsun inşallah. Başımız sağ olsun.'' ifadeleri yer aldı.