Dursun Ali Erzincanlı’nın annesi kimdir? Meliha Erzincanlı vefat mı etti?

Dursun Ali Erzincanlı’nın Annesi Meliha Erzincanlı vefat etti. Cenaze namazı, bügün ikindiden sonra Fatih Camii’nden kaldırılacaktır.

Dursun Ali Erzincanlı kimdir?

1969 senesinde, Osman ve Meliha Erzincanlı çiftinin oğulları olarak, Erzurum'da dünyaya gelen Dursun Ali Erzincanlı'nın eğitim hayatı Abdurraman Şerif Beygu İlköğretim Okulu'nda başladı. Erzurum Müftülüğü ve Gürcükapı Camii'nde, 3 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim ve din dersleri alan Dursun Ali Erzincanlı, lise eğitimini Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat bölümünü kazandı. Bundan dolayı ailesi ile İstanbul'a göç ettiler. 93 yılına kadar yaklaşık 1 yıl bir film şirketinde yönetmen Mesut Uçakan ile beraber çalıştılar. 93 yılının temmuz ayında Moral FM'de programcılığa başladılar. Yaklaşık 10 yıl boyunca Moral FM'de görev yaptılar.

Yaklaşık 3 yıldır Radyo Onbeş'te görev yapıyor. Haftalık sunduğu program her hafta pazar günleri 00:45'te başlıyor. Program'ın ismi Aşk-ı Şeyda. Son 5 yıldır peygamber efendimizin hayatını, ona atf edilen şiirlerini ve onun mübarek ve şerefli hayatını şiirsel bir üslupla anmaya gayret gösteriyor. Hemen hemen her yıl bir albüm çıkarıyor. Genellikle albümleri ramazan ayında çıkarmaya özen gösteriyor. 2000 yılında Yazdığı ilk Naat-ı Şerif'i olan "Faran Dağları'nda Açan Sevgili", şiir albümüne dönüştü ve En Sevgili'ye adıyla başlayacak bir serinin ilk albümü oldu. Hz. Muhammed'in (sav) hayatını konu alan bu şiir albümlerinin sekizincisi olan "Adın geçer" isimli albüm 2009 yılında çıktı.

Yönetmenliğini Nazif Tunç'un yaptığı Veysel Karani ve Rabia filmlerinde başrolde oynadı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Dursun ali Erzincanlı albümleri:

En Sevgiliye 1

En Sevgiliye 2

En Sevgiliye 3

En Sevgiliye 4

En Sevgiliye 5

En Sevgiliye 6

En Sevgiliye 7

En Sevgiliye 8

Kutlu Doğum

Af Makamına

Dursun Ali Erzincanlı ilahiler

İlk Yıldızlar

Habibullah'ı Sevmek

Asırlık Şiir

Kumeyl Duası

İnşirah Duası

Adın Geçer

Tevbe

Hz. Ali'nin Duası

Mahşer

Veysel Karani'nin Duası

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Hazreti Rabia (Hasan Basri, 2008)

Veysel Karani (Veysel Karani, 2007)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Ölümsüz Karanfiller (1995)

İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar (Giresunlu Muammer, 1993)

Rol Aldığı Belgesel:

Mehmet Akif Ersoy

Senaryosunu Yazdığı Video Filmi:

Otuz Kuş (2016)

Dursun Ali Erzincanlı Şiir Kitapları:

Körpe Tutkular

Gecenin Şiiri

En Sevgili'ye

Sen Yoktun Edendim

Bant Tiyatrosu:

Kınalı Kuzular

O Geliyor

Anlatı:

Delaliül Nur

Delailül Hayrat