Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?
Katıldığı Youtube canlı yayınında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav), Hazreti Aişe (r.anhâ) validemiz üzerinden çirkin sözler sarf eden Diamond Tema'ya Dursun Ali Erzincanlı'dan sert tepki geldi.
Peygamber Efendimiz'e (sav) düşmanlık eden müşrikleri hatırlatan Dursun Ali Erzincanlı, "Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimiz(sav)’e 'deli/mecnun' dedi. 'Sihirbaz' dedi. 'Şair' dedi ama hiçbiri O (sav)’in doğruluğuna, dürüstlüğüne, güvenilirliğine ve ahlakına söz söylemedi, dil uzatmadı." dedi.
Erzincanlı, Diamond Tema'yı şöyle tanımladı:
Ahir zamanın akılsız ve kalpsiz müşriklerine kaldı O (sav)’nun ahlakına dil uzatmak.