  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyada "Yeşil Güç" olarak biliniyor! Süper gıda olarak biliniyor, 1 bardağı altın kadar değerli

Bu kadarı olmaz dedikçe oluyor! Sokak köpekleri yüzünden yolcu uçağı kalkış yapamadı!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek bir şartla mümkün

Cola cola şirketleri Rusya'dan çekilemedi! Rus üst düzey Devlet Duması: Ticari markalar iptal edilsin

Bizim Türkler kapıda vize uygulaması sebebiyle yunan Adaları’na koşmuşlardı! Turistler İHA'larla arıyor

Altın ve mücevherler Karayipler'de batmıştı: Zengin miras için harekete geçti!

Bilanço henüz açıklanmadı! “ABD tarafından vurulduk!”

Suriye ve Rusya'dan PKK'ya şok! Seçimlere karşı çıktılar

Türk devi Ülker, Gıda devi ile birleşiyor: Bomba gibi düşen karar ilan edildi!

Hani bin Ali Mukbel, aday gösterildi: Arap basını seçim için adını dünyaya duyurdu!
Gündem Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?
Gündem

Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-06-18 19:27:00 - 2024-06-18 19:40:18
Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?

Katıldığı Youtube canlı yayınında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav), Hazreti Aişe (r.anhâ) validemiz üzerinden çirkin sözler sarf eden Diamond Tema'ya Dursun Ali Erzincanlı'dan sert tepki geldi.

Peygamber Efendimiz'e (sav) düşmanlık eden müşrikleri hatırlatan Dursun Ali Erzincanlı, "Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimiz(sav)’e 'deli/mecnun' dedi. 'Sihirbaz' dedi. 'Şair' dedi ama hiçbiri O (sav)’in doğruluğuna, dürüstlüğüne, güvenilirliğine ve ahlakına söz söylemedi, dil uzatmadı." dedi.

Erzincanlı, Diamond Tema'yı şöyle tanımladı:

Ahir zamanın akılsız ve kalpsiz müşriklerine kaldı O (sav)’nun ahlakına dil uzatmak.

Diamond Tema hakkında yakalama kararı
Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diamond Tema hakkında yakalama kararı

Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'a çirkin iftiralar atan Diamond Tema kimdir? Kaç yaşında? Olayı nedir?
Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'a çirkin iftiralar atan Diamond Tema kimdir? Kaç yaşında? Olayı nedir?

Aktüel

Alemlerin efendisi Hz. Muhammed (s.a.v.)'a çirkin iftiralar atan Diamond Tema kimdir? Kaç yaşında? Olayı nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23