Durmuş Yılmaz, o gece Taha Akyol'a da "Dolar al" dedi mi?

Ülkücülükten liberalliğe geçiş yapan, liberallikte de tutunamayıp dümeni Ahmet Davutoğlu'na kıran Taha Akyol, meğer doların tepetaklak olduğu gece, "Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı. Gerçeği sabah göreceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." ifadelerini kullanan "ekonomi dehası" eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ı arayıp öngörülerini sormuş. İşte "Şıracının şahidi bozacı" dedirten Karar gazetesindeki o yazı:

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Kararı duyduğum gece Durmuş Yılmaz’ı aradım, “kendi modellerine son verdiler, faize döndüler, bu örtülü faizdir, hem de devletin cebinden” dedi.

Yeni kabul edilen bütçeye en az 100 miyar lira daha yük binecek! Merkez Bankası para basacak…

İktisatçı İbrahim Turhan “kurun bugünkü düzeyini esas alır ve enflasyona yakın bir artış olabileceğini varsayarsak, sırf ‘faiz artırmadık’ diyebilmek için son kalan çapa olan bütçenin de feda edildiğini” söyledi.

Kriz içindeki ekonomimizin son kalan çapası, dayanağı bütçe disiplini… (...)"