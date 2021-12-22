  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Durmuş Yılmaz, o gece Taha Akyol'a da "Dolar al" dedi mi?
Medya

Durmuş Yılmaz, o gece Taha Akyol'a da "Dolar al" dedi mi?

Karar yazarı Taha Akyol'un, doların tepetaklak olduğu gece, "Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı. Gerçeği sabah göreceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." ifadelerini kullanan "ekonomi dehası" eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ı arayıp öngörülerini sorduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 14:23:00 -
Durmuş Yılmaz, o gece Taha Akyol'a da "Dolar al" dedi mi?

Ülkücülükten liberalliğe geçiş yapan, liberallikte de tutunamayıp dümeni Ahmet Davutoğlu'na kıran Taha Akyol, meğer doların tepetaklak olduğu gece, "Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı. Gerçeği sabah göreceğiz. Bu bir alım fırsatıdır.  Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." ifadelerini kullanan "ekonomi dehası" eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ı arayıp öngörülerini sormuş. İşte "Şıracının şahidi bozacı" dedirten Karar gazetesindeki o yazı:

 

"(...)

Kararı duyduğum gece Durmuş Yılmaz’ı aradım, “kendi modellerine son verdiler, faize döndüler, bu örtülü faizdir, hem de devletin cebinden” dedi.

Yeni kabul edilen bütçeye en az 100 miyar lira daha yük binecek! Merkez Bankası para basacak…

İktisatçı İbrahim Turhan “kurun bugünkü düzeyini esas alır ve enflasyona yakın bir artış olabileceğini varsayarsak, sırf ‘faiz artırmadık’ diyebilmek için son kalan çapa olan bütçenin de feda edildiğini” söyledi.

Kriz içindeki ekonomimizin son kalan çapası, dayanağı bütçe disiplini… (...)"

 

 

 

TCMB faiz indirdi, İP'li Durmuş Yılmaz kafayı çıkarttı! Paylaşımı ile alay konusu oldu...
TCMB faiz indirdi, İP'li Durmuş Yılmaz kafayı çıkarttı! Paylaşımı ile alay konusu oldu...

Siyaset

TCMB faiz indirdi, İP'li Durmuş Yılmaz kafayı çıkarttı! Paylaşımı ile alay konusu oldu...

Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı
Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı

Siyaset

Erdoğan'a karşı nankörlüğe devam! Durmuş Yılmaz, bu kez doları tutturamadı

İP'li Durmuş Yılmaz, dövizdeki çakal operasyonunu itiraf etti: Dolar aynı gün 2 TL düşer!
İP'li Durmuş Yılmaz, dövizdeki çakal operasyonunu itiraf etti: Dolar aynı gün 2 TL düşer!

Ekonomi

İP'li Durmuş Yılmaz, dövizdeki çakal operasyonunu itiraf etti: Dolar aynı gün 2 TL düşer!

‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma
‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma

Gündem

‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma

Ahmet Hakan'dan Durmuş Yılmaz'a olay sözler!
Ahmet Hakan'dan Durmuş Yılmaz'a olay sözler! "Adam sandık trol çıktı"

Siyaset

Ahmet Hakan'dan Durmuş Yılmaz'a olay sözler! "Adam sandık trol çıktı"

"Gece 12'de operasyon var" demişti... Durmuş Yılmaz'dan görülmemiş pişkinlik

Siyaset

"Gece 12'de operasyon var" demişti... Durmuş Yılmaz'dan görülmemiş pişkinlik

Durmuş Yılmaz'dan akıllara zarar dolar kuru açıklaması
Durmuş Yılmaz'dan akıllara zarar dolar kuru açıklaması

Ekonomi

Durmuş Yılmaz'dan akıllara zarar dolar kuru açıklaması

AK Parti'li Birinci’nden Durmuş Yılmaz’a sert tepki
AK Parti'li Birinci’nden Durmuş Yılmaz’a sert tepki

Gündem

AK Parti'li Birinci’nden Durmuş Yılmaz’a sert tepki

AK Parti'den İP'li Durmuş Yılmaz'a tepki
AK Parti'den İP'li Durmuş Yılmaz'a tepki

Siyaset

AK Parti'den İP'li Durmuş Yılmaz'a tepki

Taha Akyol da döviz gibi tepetaklak oldu! Ne yazdı, ne çıktı
Taha Akyol da döviz gibi tepetaklak oldu! Ne yazdı, ne çıktı

Medya

Taha Akyol da döviz gibi tepetaklak oldu! Ne yazdı, ne çıktı

Erdoğan'dan
Erdoğan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Durmuş Yılmaz'a ayar

Gündem

Erdoğan'dan "Aman dolar satmayın" diyen Durmuş Yılmaz'a ayar

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay