Durdurulan otomobilde ele geçirildi!
Uşak'ta durdurulan bir otomobilde 850 gram eroin, 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
İran uyruklu 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.