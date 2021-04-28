  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Durdurulan otomobilde ele geçirildi!
Aktüel

Durdurulan otomobilde ele geçirildi!

Uşak'ta durdurulan bir otomobilde 850 gram eroin, 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:24:00 -
Durdurulan otomobilde ele geçirildi!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 850 gram eroin ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

İran uyruklu 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yanı başında peş peşe bombalar patladı! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Dünya

Türkiye'nin yanı başında peş peşe bombalar patladı! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Cerablus'ta peş peşe terör saldırıları düzenlendi. İlk belirlemelere göre, olaylarda 1 çocuk hayatını kaybetti..
CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!
Siyaset

CHP çoğunlukta olduğu belediyeyi AK Parti'ye kaptırmak üzere!

Torbalı'nın CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur öldükten sonra yeniden seçim yolu göründü. Belediye Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan CHP'de ..
Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı!
Gündem

Hortumcu Uzan'ın eski eşi Yeşim Salkım, Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı!

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Hadis'i Şerif'inden yola çıkarak yaptığı kıyamet alametl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay