  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Deniz Baykal öldü mü? CHP'li isimden açıklama geldi
CHP'ye büyük şok! Topluca istifa ettiler
Kıyı Emniyeti duyurdu! Sürüklenen tekne kurtarıldı
Ali İhsan Karahasanoğlu geçmiş 12 Eylüllerdeki manşetlerini yorumladı
Yaşam Durdurulan araçtan cephanelik çıktı!
Yaşam

Durdurulan araçtan cephanelik çıktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uygulama noktasında yapılan aramada bir araçtan cephanelik çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 17:03:00 -
Durdurulan araçtan cephanelik çıktı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden bir tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü son günlerde yol ve umuma açık yerlerde gerçekleştirdikleri uygulamaları sıkılaştırdı. Şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yoğunlaşan ekipler, şahısların GBT kontrolünü yaparak ve araçlarda da arama gerçekleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda bir tabanca ile değişik çap ve markada elliye yakın fişek ele geçirdi. Ayrıca umuma açık yerlerde yapılan uygulamada ise iki aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay